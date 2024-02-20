Пєсков розкритикував заяви дружини Навального про причетність Путіна до його смерті, сторінку Юлії в Х заблокували

Про це повідомляє Telegram-канал російської редакції Deutsche Welle.

Юлія Навальна відповіла речнику Кремля Дмитру Пєскову, заявивши їй байдуже на його коментарі і єдине, чого вона хоче, це аби віддали тіло Навального.

"Мені байдуже, як мої слова коментує прессекретар вбивці. Віддайте тіло Олексія і дайте гідно його поховати", - наголосила вона.

Згодом стало відомо про блокування сторінки Юлії у соцмережі Х, через те, що вона нібито порушує правила платформи, інформує Скат media.

Фото: Скат media

З аналогічним проханням звернулась до Путіна мати Навального, записавши своє звернення на тлі виправної колонії № 3, де він і помер, передає Bild.

"П'ятий день я не можу побачити його, мені не видають його тіло і мені навіть не кажуть, де він перебуває. Я звертаюся до вас, Володимире Путін. Розв'язання питання залежить тільки від вас. Дайте мені нарешті побачити мого сина", - наголосила Людмила Навальна.

Окрім цього в Росії відреагували на заклики очільника європейської дипломатії Жозепа Борреля провести незалежне і прозоре міжнародне розслідування обставин раптової смерті Навального, заявивши, що не планують цього робити. Про це повідомляє The Moscow Times.

"Ми не сприймаємо такі вимоги взагалі, тим більше від пана Борреля", - заявив Пєсков.

Він наголосив, що Кремль вважає заяви західних політиків неприпустимими, оскільки остаточна причина смерті Навального досі невідома.