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Оновлено

Пєсков розкритикував заяви дружини Навального про причетність Путіна до його смерті, сторінку Юлії в Х заблокували

20 лютого, 2024 вiвторок
15:22
Світ Олексій Навальний

Речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав слова дружини Навального щодо причетності Путіна до його смерті "хамськими" і "голослівними" та заявив, що Кремль не буде проводити незалежне міжнародне розслідування смерті опозиціонера

Про це повідомляє Telegram-канал російської редакції Deutsche Welle.

Юлія Навальна відповіла речнику Кремля Дмитру Пєскову, заявивши їй байдуже на його коментарі і єдине, чого вона хоче, це аби віддали тіло Навального.

"Мені байдуже, як мої слова коментує прессекретар вбивці. Віддайте тіло Олексія і дайте гідно його поховати", - наголосила вона.

Згодом стало відомо про блокування сторінки Юлії у соцмережі Х, через те, що вона нібито порушує правила платформи, інформує Скат media.

Фото: Скат media

 

З аналогічним проханням звернулась до Путіна мати Навального,  записавши своє звернення на тлі виправної колонії № 3, де він і помер, передає Bild.

"П'ятий день я не можу побачити його, мені не видають його тіло і мені навіть не кажуть, де він перебуває. Я звертаюся до вас, Володимире Путін. Розв'язання питання залежить тільки від вас. Дайте мені нарешті побачити мого сина", - наголосила Людмила Навальна. 

Окрім цього в Росії відреагували на заклики очільника європейської дипломатії Жозепа Борреля провести незалежне і прозоре міжнародне розслідування обставин раптової смерті Навального, заявивши, що не планують цього робити. Про це повідомляє The Moscow Times.

"Ми не сприймаємо такі вимоги взагалі, тим більше від пана Борреля", - заявив Пєсков.

Він наголосив, що Кремль вважає заяви західних політиків неприпустимими, оскільки остаточна причина смерті Навального досі невідома.

  • Міністри закордонних справ Литви та Німеччини Габріелюс Ландсбергіс й Анналена Бербок заявили, що після смерті російського опозиціонера Олексія Навального ЄС має щонайменше посилити санкції проти РФ. Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що члени Євросоюзу запропонують запровадити новий пакет проти Кремля. Відомо, що пакет санкцій ЄС проти РФ міститиме обмеження щодо виробництва БПЛА.

Теги:
Росія
Дмитро Пєсков
Олексій Навальний
Жозеп Боррель
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