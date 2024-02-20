Путін після смерті Навального підвищив заступника директора ФСВП до генерал-полковника

Про це інформує правозахисний проєкт Gulagu.net.

Вказано, що відповідний указ було опубліковано 19 лютого.

З липня 2022 року Валерій Бояринєв обіймає посаду першого заступника і курує оперативну роботу Головного оперативного управління із забезпечення діяльності оперативних підрозділів (ГОУ) і Управління "Л" Федеральної служби виконання покарань. Раніше, з 2015 року, він був заступником очільника ФСВП, а до цього очолював управління ФСВП з організації діяльності в'язниць і слідчих ізоляторів.

Як зазначають у правозахисному проєкті, Бояринєва планують призначити директором ФСВП: "відповідне узгодження по лінії ФСБ для підписання указу Путіна вже відбулося і питання лише в даті публікації цього рішення".

Смерть Навального: що відомо

У п'ятницю, 16 лютого, федеральна служба виконання покарань РФ заявила про смерть ув'язненого опозиціонера Олексія Навального.

Того ж дня сотні протестувальників вийшли на вулиці європейських міст, щоб висловити своє обурення смертю Навального, звинувачуючи в цьому Путіна. У Росії ж не дозволяють класти квіти в пам'ять про опозиціонера.

При цьому близьким Навального відмовляються показувати та віддавати його тіло. За останніми офіційно не підтвердженими даними, воно у Салехарді.

Перед цим російська еміграційна "Нова газета. Європа" розповіла, що тіло Олексія Навального нібито вкрито синцями. Це може бути як після побоїв, так і внаслідок судом, викликаних дією отрути.

З посиланням на власні джерела у слідчому комітеті Росії та оточенні Навального російське опозиційне видання Sota повідомило, що він загинув від поступового отруєння малими дозами.

Очільниця комітету бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн заявила, що смерть російського опозиціонера має підштовхнути канцлера Німеччини Олафа Шольца до відправки крилатих ракет Taurus в Україну, а сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав оголосити Росію державою-спонсором тероризму.

Станом на 19 лютого у 32 російських містах після смерті найзапеклішого опонента Путіна було затримано понад 400 активістів під час заходів з покладання квітів.