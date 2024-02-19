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МЗС Німеччини викликало російського посла через вбивство Навального

19 лютого, 2024 понедiлок
14:49
Світ Німеччина уряд

Міністерство закордонних справ Німеччини у понеділок, 19 лютого, викликало "на килим" російського посла в Берліні Сергія Нечаєва через смерть російського опозиціонера Олексія Навального

Про це пише Der Spiegel з посиланням на речника міністерства.

Зазначається, що російська влада поки не робила детальних заяв про смерть критика Кремля Навального. Тепер МЗС Німеччини хоче з'ясувати більше, тому викликало російського посла в Берліні.

Німецьке відомство сприйняло смерть Навального, який перебував в ув'язненні вже три роки, як можливість закликати до звільнення всіх недавніх політичних в'язнів у Росії.

"Це шокує, коли в Росії заарештовують людей за покладання квітів", - заявив представник МЗС Німеччини.

Смерть Навального: що відомо

У п'ятницю, 16 лютого, федеральна служба виконання покарань РФ заявила про смерть ув'язненого опозиціонера Олексія Навального.

Того ж дня сотні протестувальників вийшли на вулиці європейських міст, щоб висловити своє обурення смертю Навального, звинувачуючи в цьому Путіна. У Росії ж не дозволяють класти квіти в пам'ять про опозиціонера. 

При цьому близьким Навального відмовляються показувати та віддавати його тіло. За останніми офіційно не підтвердженими даними, воно у Салехарді.

Перед цим російська еміграційна "Нова газета. Європа" розповіла, що тіло Олексія Навального нібито вкрито синцями. Це може бути як після побоїв, так і внаслідок судом, викликаних дією отрути.

З посиланням на власні джерела у слідчому комітеті Росії та оточенні Навального російське опозиційне видання Sota повідомило, що він загинув від поступового отруєння малими дозами.

Очільниця комітету бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн заявила, що смерть російського опозиціонера має підштовхнути канцлера Німеччини Олафа Шольца до відправки крилатих ракет Taurus в Україну, а сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав оголосити Росію державою-спонсором тероризму.

Станом на 19 лютого у 32 російських містах після смерті найзапеклішого опонента Путіна було затримано понад 400 активістів під час заходів з покладання квітів.

Міністри закордонних справ Литви та Німеччини Габріелюс Ландсбергіс й Анналена Бербок заявили, що після смерті Навального ЄС має щонайменше посилити санкції проти РФ. Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що члени Євросоюзу запропонують запровадити новий пакет проти Кремля.

Теги:
Росія
Німеччина
Олексій Навальний
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