Зруйнує міжнародний порядок: очільниця МЗС Фінляндії виступила проти примусу України до нейтралітету
Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен виступила проти використання моделі "фінляндизації", тобто примусу до нейтралітету, стосовно України у війні з РФ
Про це повідомляє Reuters.
Валтонен наголосила, що примус до нейтралітету України не призведе до мирного вирішення конфлікту з Росією, додавши, що Москві не можна довіряти будь-якій угоді, яку вона підписує.
Голова МЗС Фінляндії пояснила, що спочатку Гельсінкі відбивалися від Росії у Другій світовій війні і що, попри подальший мир, завжди продовжували озброюватися, побоюючись нового конфлікту.
"Я проти цього ("фінляндизації"), так. Дивімось правді в очі, Україна була нейтральною до того, як на неї напала Росія. Це точно не те, що я б нав'язував Україні. Точно не як перша альтернатива", - сказала Валтонен у кулуарах Паризького форуму миру, додавши, що це не змусить проблеми зникнути.
Валтонен поставила під сумнів те, чи можна довіряти Росії, навіть якщо вона погодиться на угоду, і сказав, що примушення України прийняти умови проти її волі зруйнує міжнародну систему.
"Я дуже хочу уникнути ситуації, коли будь-яка європейська країна, або США, якщо на те пішло, почала б переговори через Україну. Більша держава може не просто захопити територію, але й істотно послабити суверенітет іншої нації", - сказала вона.
Довідково. Перебуваючи під владою царської Росії більше століття, Фінляндія здобула незалежність у 1917 році. Потім вона відчайдушно відбивалася від радянського вторгнення в 1939 році і деякий час виступала на боці нацистської Німеччини, намагаючись повернути втрачені території.
Оскільки війна завершилася перемогою СРСР, Фінляндія виявилася змушеною витратити десятиліття на підтримку дружніх і поблажливих відносин зі своїм східним сусідом і ступаючи інколи ненадійним шляхом нейтралітету, щоб зберегти незалежність - тактика, відома як "фінляндізація".
- Фінляндія повністю закрила два тимчасові пункти пропуску на кордоні з Росією: до цього вони не працювали кілька років.
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