Про це повідомляє Reuters.

Валтонен наголосила, що примус до нейтралітету України не призведе до мирного вирішення конфлікту з Росією, додавши, що Москві не можна довіряти будь-якій угоді, яку вона підписує.

Голова МЗС Фінляндії пояснила, що спочатку Гельсінкі відбивалися від Росії у Другій світовій війні і що, попри подальший мир, завжди продовжували озброюватися, побоюючись нового конфлікту.

"Я проти цього ("фінляндизації"), так. Дивімось правді в очі, Україна була нейтральною до того, як на неї напала Росія. Це точно не те, що я б нав'язував Україні. Точно не як перша альтернатива", - сказала Валтонен у кулуарах Паризького форуму миру, додавши, що це не змусить проблеми зникнути.

Валтонен поставила під сумнів те, чи можна довіряти Росії, навіть якщо вона погодиться на угоду, і сказав, що примушення України прийняти умови проти її волі зруйнує міжнародну систему.

"Я дуже хочу уникнути ситуації, коли будь-яка європейська країна, або США, якщо на те пішло, почала б переговори через Україну. Більша держава може не просто захопити територію, але й істотно послабити суверенітет іншої нації", - сказала вона.

Довідково. Перебуваючи під владою царської Росії більше століття, Фінляндія здобула незалежність у 1917 році. Потім вона відчайдушно відбивалася від радянського вторгнення в 1939 році і деякий час виступала на боці нацистської Німеччини, намагаючись повернути втрачені території.

Оскільки війна завершилася перемогою СРСР, Фінляндія виявилася змушеною витратити десятиліття на підтримку дружніх і поблажливих відносин зі своїм східним сусідом і ступаючи інколи ненадійним шляхом нейтралітету, щоб зберегти незалежність - тактика, відома як "фінляндізація".