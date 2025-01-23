Трамп зажадав вибачень від єпископки, яка після інавгурації попросила про милосердя до наляканих його приходом до влади
Президент США Дональд Трамп вимагає вибачень від єпископки Єпископальної церкви Вашингтона Маріанн Бадде через її слова про милосердя до наляканих його приходом до влади
Про це він написав у своїй мережі Truth Social, передає Суспільне.
Зазначається. що після інавгурації Трампа Маріанн Бадде звернулася до нього і попросила мати милосердя до "людей, які бояться" його приходу до влади і додала, що є геї, лесбійки та трансгендерні діти у демократичних, республіканських та незалежних родинах, які "бояться за своє життя".
Натомість Дональд Трамп назвав священнослужительку "так звана єпископка" та "ліворадикальною ненависницею Трампа". Він заявив, що вони не згадала мігрантів, які нелегально потрапили до країни та "вбивали людей".
"Окрім її недоречних висловлювань, служба була дуже нудною та ненадихаючою. Вона не дуже добре виконує свою роботу! Вона та її церква повинні вибачитися перед громадськістю", - написав Трамп.
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