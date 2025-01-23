За час масштабної війни Канада заморозила понад $350 млн російських активів

Про це заявили у Королівській канадській кінній поліції, яка відповідає за контроль за дотриманням санкцій, передає Укрінформ.

"З 24 лютого 2022 року у Канаді загалом було заморожено активів на 140,1 млн канадських доларів у еквіваленті та припинено фінансових транзакцій на 317,4 млн дол., відповідно до заборон, визначених Актом про спеціальні економічні заходи стосовно Росії", - заявили правоохоронці.

У поліції додали, що заблокували також фінансових операцій на 387,2 тисяч доларів та заморозили активів на 148,5 тисяч доларів, пов’язаних із підсанкційними особами з Білорусі.