За час масштабної війни Канада заморозила понад $350 млн російських активів
Від початку повномасштабного вторгнення Канада заморозила російських активів на понад 457 млн канадських доларів (понад 350 млн дол. США)
Про це заявили у Королівській канадській кінній поліції, яка відповідає за контроль за дотриманням санкцій, передає Укрінформ.
"З 24 лютого 2022 року у Канаді загалом було заморожено активів на 140,1 млн канадських доларів у еквіваленті та припинено фінансових транзакцій на 317,4 млн дол., відповідно до заборон, визначених Актом про спеціальні економічні заходи стосовно Росії", - заявили правоохоронці.
У поліції додали, що заблокували також фінансових операцій на 387,2 тисяч доларів та заморозили активів на 148,5 тисяч доларів, пов’язаних із підсанкційними особами з Білорусі.
- Раніше очільниця міністерства закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що під час головування країни у G7 Україна залишатиметься пріоритетом групи.
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