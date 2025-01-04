Очільниця МЗС Канади Жолі заявила, що Україна залишатиметься пріоритетом для G7
Очільниця міністерства закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що під час головування країни у G7 Україна залишатиметься пріоритетом групи
Про це Жолі написала у соцмережі Х.
Очільниця канадського МЗС розповіла, що після початку головування Канади у G7, її перший офіційний дзвінок відбувся з українським колегою Андрієм Сибігою.
"Україна залишається пріоритетом для G7. Ми обговорили поточну ситуацію та потреби на майбутнє. Канада завжди залишатиметься сильним союзником України", - наголосила посадовиця.
Довідково. G7 або Велика сімка – це міжнародний клуб урядів семи високорозвинених країн світу, лідери яких регулярно зустрічаються для обговорення спільних економічних проблем. Крім них у зустрічах бере участь Євросоюз, але без права голосувати за проведення щорічних зборів.
- Канада 1 січня розпочала головування у Великій сімці, яке триватиме до кінця 2025 року.
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