Очільниця МЗС Канади Жолі заявила, що Україна залишатиметься пріоритетом для G7

Про це Жолі написала у соцмережі Х.

Очільниця канадського МЗС розповіла, що після початку головування Канади у G7, її перший офіційний дзвінок відбувся з українським колегою Андрієм Сибігою.

"Україна залишається пріоритетом для G7. Ми обговорили поточну ситуацію та потреби на майбутнє. Канада завжди залишатиметься сильним союзником України", - наголосила посадовиця.

Довідково. G7 або Велика сімка – це міжнародний клуб урядів семи високорозвинених країн світу, лідери яких регулярно зустрічаються для обговорення спільних економічних проблем. Крім них у зустрічах бере участь Євросоюз, але без права голосувати за проведення щорічних зборів.