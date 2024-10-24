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Фінляндія закрила два тимчасові пункти пропуску з РФ

Ольга Бабишена
24 жовтня, 2024 четвер
16:50
Світ Фінляндія

Фінляндія повністю закрила два тимчасові пункти пропуску на кордоні з Росією: до цього вони не працювали кілька років

Зміст

Про це інформує Yle, посилаючись на прикордонну службу Фінляндії.

Йдеться про тимчасові пункти перетину кордону "Інарі" та "Парікалла". Вони були закриті через обмеження на експорт російської деревини з 1 листопада 2021 року та 19 квітня 2022 року відповідно. Рішення про закриття тимчасових пунктів перетину кордону одностайно прийняли начальник фінської прикордонної служби та начальник російської прикордонної служби в жовтні.

"Рішення жодним чином не змінює поточну ситуацію і не вплине на місцевих жителів. Це стало остаточним підтвердженням того, що пункт пропуску "Інарі" буде закрито", - зазначив заступник начальника прикордонної служби Фінляндії. 

Для ліквідації пунктів пропуску Фінляндія внесе зміни до постанови уряду. Наразі прикордонники роблять практичні кроки для виконання цього рішення, зокрема, демонтують вказівники. 

"Закриття тимчасових пунктів перетину кордону не вважається порушенням угоди про перетин кордону між Фінляндією та Росією. Відповідно до угоди, кількість тимчасових пунктів перетину кордону для громадян і транспортних засобів обох країн є достатньою в будь-який момент часу для забезпечення співпраці, транспортування деревини та іншої економічної діяльності в прикордонних районах", - йдеться у повідомленні прикордонної служби Фінляндії.

  • Станом на 23 жовтня у фінському населеному пункті Ваалімаа вже частково збудували паркан на східному кордоні з Росією. 
Теги:
Новини
Росія
Фінляндія
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