У Фінляндії звели частину паркану на східному кордоні з Росією

Про це повідомляє Yle.

Загалом планується встановити 12 км огорож на південь і північ від прикордонного переходу Ваалімаа. Наразі прикордонна охорона не повідомляє точного місця розташування початку і кінця паркану.

Будівельні роботи на цій ділянці заплановані до кінця 2025 року.

На південному сході Фінляндії також проводяться роботи в районах Нуйямаа та Вайніккала. Там планується до весни 2026 встановити 17 км паркану.

Зазначається, що прикордонна охорона Фінляндії планує збудувати 200 км огорожі на східному кордоні з Росією до кінця 2026 року. Тестові ділянки огорожі в Іматрі та Саллі були зведені торік.

У виданні додають, що паркан на східному кордоні буде на пів метра вищим, ніж планувалося раніше, а сітка буде щільнішою. Висота огорожі становитиме 3,5 м.