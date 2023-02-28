У Фінляндії розпочали будівництво паркану на кордоні з РФ

Про це інформує Yle.

Наразі на місці, де збираються побудувати паркан, проводять земельні роботи. Їх мають завершити до кінця червня. Спершу зведуть трикілометрову тестову ділянку в районі Іматри.

Поруч із огорожею планують збудувати дорогу для прикордонних патрулів та проведення ремонтних робіт. На деяких ділянках встановлять освітлення та динаміки.

Зазначають, що паркан частково буде зведений і на приватних землях. Тому владі необхідно провести переговори з їхніми власниками.

У найближчі кілька років Фінляндія планує звести вздовж східного кордону з РФ близько 200 км загороджень. Метою проєкту є ускладнення небажаного перетину кордону з боку Росії.