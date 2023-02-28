У Фінляндії розпочали будівництво паркану на кордоні з РФ
Фінляндія в понеділок, 27 лютого, розпочала будівництво 200-кілометрового паркану на кордоні з Росією
Про це інформує Yle.
Наразі на місці, де збираються побудувати паркан, проводять земельні роботи. Їх мають завершити до кінця червня. Спершу зведуть трикілометрову тестову ділянку в районі Іматри.
Поруч із огорожею планують збудувати дорогу для прикордонних патрулів та проведення ремонтних робіт. На деяких ділянках встановлять освітлення та динаміки.
Зазначають, що паркан частково буде зведений і на приватних землях. Тому владі необхідно провести переговори з їхніми власниками.
У найближчі кілька років Фінляндія планує звести вздовж східного кордону з РФ близько 200 км загороджень. Метою проєкту є ускладнення небажаного перетину кордону з боку Росії.
- 17 листопада 2022 року уряд Фінляндії запропонував витратити на будівництво паркану вздовж кордону з Росією 139 млн євро.
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