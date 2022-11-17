Фінляндія планує витратити €139 млн на паркан на кордоні з РФ
У четвер, 17 листопада, уряд Фінляндії запропонував витратити на будівництво паркану вздовж кордону з Росією 139 млн євро
Про це повідомляє Reuters.
Видання зазначає, що Фінляндія нині має державний кордон, який вкритий лісом і досі позначений лише знаками й пластиковими лініями на більшій частині своєї довжини в 1300 км.
Наразі парламент виділив лише 6 млн євро на пробний проєкт.
Управління прикордонної служби країни заявило, що планує побудувати паркан довжиною у 130-260 км. Вони будуть охоплювати зокрема пункти перетину кордону та прилеглі до них райони на південному сході Фінляндії.
- 27 вересня стало відомо, що фінські прикордонники ініціювали побудову паркану вздовж кордону з Російською Федерацією.
- 18 жовтня уряд Фінляндії отримав дозвіл на будівництво паркану вздовж кордону з РФ.
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