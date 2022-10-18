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Уряд Фінляндії отримав дозвіл від парламентських партій на будівництво паркану з Росією

18 жовтня, 2022 вiвторок
20:48
Світ Фінляндія

Паркан на кордоні Фінляндії та Росії вартістю сотні мільйонів отримав зелене світло від парламентських партій, будівництво розпочнеться якомога швидше

Про це повідомляє видання Yle.

Прем'єр-міністр Санна Марін скликала парламентські партії сьогодні, 18 жовтня, щоб обговорити прикордонний паркан. Уряд хотів забезпечити широку політичну підтримку паркану, який коштує сотні мільйонів євро.

Санна Марін отримала дозвіл від парламентських партій на будівництво прикордонного паркану між Фінляндією та Росією. Пілотний проєкт може стартувати, поки уряд прийме рішення про його фінансування.

"Будівництво огорожі починається з пілотного проєкту, тобто експерименту. По-перше, прикордонний паркан буде встановлено біля найбільш завантажених прикордонних пунктів у південно-східній Фінляндії. Пізніше, можливо, паркан побудують і біля північних прикордонних станцій. У парламенті не було розбіжностей щодо будівництва огорожі, але опозиційні партії хочуть діяти швидше за уряд", - пишуть у виданні Yle.

Паркан обійдеться в сотні мільйонів євро, а його будівництво триватиме 3-4 роки. 

  • Нагадаємо, раніше МВС Фінляндії розрахувало, що побудова загорожі на частині кордону з Росією коштуватиме шість мільйонів євро, а будівельні роботи можуть розпочатися вже до кінця 2022 року  

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