Про це повідомляє фінська газета Ilta-Sanomat.

Перша секція майбутньої стіни на кордоні з Росією буде побудована у південно-східній Фінляндії. Планується, що загорожа складатиметься не лише з фізичного бар'єра, а й проїзної частини та засобів стеження.

Якщо фінський уряд схвалить фінансування стіни, то перша її ділянка може бути завершена вже до весни 2023 року, стверджують джерела Ilta-Sanomat. Для цього ще належить розв'язувати питання із власністю на прикордонні ділянки землі, а також стійкість загорожі до зимових погодних умов.

27 вересня, через "останні зміни в безпеці" та масове бажання росіян якнайшвидше виїхати з РФ, фінські прикордонники ініціювали побудову паркану на кордоні з Росією.

5 жовтня міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен заявив, що країна готує новий пакет військової допомоги для України й він "навряд чи буде останнім".