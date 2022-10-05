Будівництво стіни на кордоні Фінляндії та Росії почнеться до кінця року, - ЗМІ
МВС Фінляндії розрахувало, що побудова загорожі на частині кордону з Росією коштуватиме шість мільйонів євро, а будівельні роботи можуть розпочатися вже до кінця 2022 року
Про це повідомляє фінська газета Ilta-Sanomat.
Перша секція майбутньої стіни на кордоні з Росією буде побудована у південно-східній Фінляндії. Планується, що загорожа складатиметься не лише з фізичного бар'єра, а й проїзної частини та засобів стеження.
Якщо фінський уряд схвалить фінансування стіни, то перша її ділянка може бути завершена вже до весни 2023 року, стверджують джерела Ilta-Sanomat. Для цього ще належить розв'язувати питання із власністю на прикордонні ділянки землі, а також стійкість загорожі до зимових погодних умов.
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