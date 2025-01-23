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Головна Війна з Росією "Донецькі гори неприступні, достатньо було обладнати їх фортифікаціями": депутат міськради Дружківки про підготовку ліній оборони на Донеччині
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"Донецькі гори неприступні, достатньо було обладнати їх фортифікаціями": депутат міськради Дружківки про підготовку ліній оборони на Донеччині

Віталій Бесараб
23 січня, 2025 четвер
08:57
Війна з Росією Фортифікації, зуби дракона

Депутат Дружківської міської ради Микола Довбня вважає, що підготовка до оборони на Донеччині була недостатньою, замість побудови фортифікацій влада займалась бруківкою й квітами.

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Евакуація цивільного населення з громади була організована місцевою владою та цивільними адміністраціями ще з 2022 року. Люди виїжджали. Майже половина мешканців Дружківки у 2022 році виїхали, а потім повернулись. Оскільки люди просто не змогли знайти, де жити та реалізовувати своє життя. На жаль, кроки влади не були настільки певними, щоб люди могли пристосуватись в інших регіонах", - розповів Довбня.

За словами депутата, якби лінія оборони на Донеччині була б краще підготовлена, то багато людей не евакуювались і залишились би на українській землі.

"На Донеччині ми втрачаємо один населений пункт за іншим. Людські життя знищені тут. Наші міста стираються, а економіка руйнується. Відверто кажучи, я взагалі не розумію, що робиться в нашій країні. Оскільки, всі ці покровські троянди, бруківка в Краматорську зараз недоречні. І ніхто за це не буде відповідати. Я був з візитом на Харківщині. Місто Ізюм готується до оборони. Будуються фортифікації, протитанкові рви, укріплені лінії оборони, вогневі точки й т.д. Все дуже серйозно облаштовується. Пройшло три роки повномасштабного вторгнення, невже не було зрозумілим, що донецькі гори просто неприступні. Для ефективної оборони на Донеччині достатньо було обладнати їх фортифікаціями. І ніхто б нікуди не виїжджав. Люди залишалися б на нашій землі", - додав він. 

  • 23 січня у Генштабі повідомили, що від початку доби, 22 січня, на російсько-українському фронті відбулося 115 бойових зіткнень. На Покровському напрямку окупанти 62 рази намагалися прорвати українську оборону
     
Теги:
Україна
ЗСУ
Донеччина
Костянтинівка
Військові новини
Покровськ
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