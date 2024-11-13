Українські військові та грузинські добровольці підняли прапори України та НАТО на прикордонній з РФ горі Казбек

Про це повідомляє голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

"Представники командування ОК "Північ" і "Схід" разом із грузинськими добровольцями, які з 2014 року пліч-о-пліч з українськими військовими відстоюють незалежність нашої держави, підкорили «п’ятитисячник» – гору Казбек", - йдеться у повідомленні.

Десять осіб піднімалися на вершину упродовж семи днів попри мороз (-25°C) і шквальний вітер, втому і гірську хворобу.

Гора знаходиться на межі Грузії та Росії. І саме тут розгорнули стяг Альянсу.

"Вступ до НАТО – один із пунктів Плану перемоги Президента і гарантія безпеки для нашої держави. Дякую полковнику Миколі Журавльову за вірну службу, а також за сигнал від наших захисників: ми готові до членства в Альянсі. І вдячний за подарунок – стяг НАТО та 50-го окремого ремонтно-відновлювального полку, що майоріли на вершині Казбеку", - наголоси Білецький.