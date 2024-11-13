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Українські військові та грузинські добровольці підняли прапори України та НАТО на прикордонній з РФ горі Казбек

Ксенія Золотова
13 листопада, 2024 середа
03:58
Війна з Росією

Українські військові разом із грузинськими добровольцями підняли прапори України та НАТО на одній з найвищих вершин Грузії - гору Казбек

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Про це повідомляє голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

"Представники командування ОК "Північ" і "Схід" разом із грузинськими добровольцями, які з 2014 року пліч-о-пліч з українськими військовими відстоюють незалежність нашої держави, підкорили «п’ятитисячник» – гору Казбек", - йдеться у повідомленні.

Десять осіб піднімалися на вершину упродовж семи днів попри мороз (-25°C) і шквальний вітер, втому і гірську хворобу.

Гора знаходиться на межі Грузії та Росії. І саме тут розгорнули стяг Альянсу.

"Вступ до НАТО – один із пунктів Плану перемоги Президента і гарантія безпеки для нашої держави. Дякую полковнику Миколі Журавльову за вірну службу, а також за сигнал від наших захисників: ми готові до членства в Альянсі. І вдячний за подарунок – стяг НАТО та 50-го окремого ремонтно-відновлювального полку, що майоріли на вершині Казбеку", - наголоси Білецький.

  • Метью Брайза, ексрадник держсекретаря США, колишній директор щодо справ Європи та Євразії в Раді нацбезпеки США в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антіну Борковському на Еспресо розповів про реакцію Китаю на участь КНДР у війні в Україні та умови переговорів з РФ.
     
Теги:
Новини
Україна
Росія
Грузія
НАТО
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