Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Трамп може спромогтися вирішити російську проблему принаймні на одне покоління, - дипломат Хара
Ексклюзив

Трамп може спромогтися вирішити російську проблему принаймні на одне покоління, - дипломат Хара

Тетяна Нижник
12 листопада, 2024 вiвторок
21:51
Світ Дональд Трамп

Дипломат, директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара пояснив, чому розв’язання "російської проблеми" зі стратегічної точки зору має бути в інтересах США

Зміст

Про це він розповів в етері "Еспресо".

Вирішення російської проблеми руками України дозволить США зберегти ресурси й перенаправити їх на стримування більш потужного в стратегічній перспективі супротивника — Китаю, вважає Хара.

"Ми маємо використовувати гордість Дональда Трампа. Ми можемо порівняти його з Рональдом Рейганом. Як Рейган зумів здолати "імперію зла", так і Трамп може увійти в історію як людина, яка кров'ю українців, грошима, технікою, озброєнням, боєприпасами та іншою допомогою колективного Заходу, може спромогтися розв'язати російську проблему принаймні на одне покоління. Для цього варто застосувати як емоційні аргументи, так і вигоду. Росія підтримує терористів на Близькому Сході, має присутність у Венесуелі та на Кубі біля кордонів США, допомагає Північній Кореї, яка може загрожувати США своїми ракетами. Тому розв’язання війни має бути в інтересах США", - зазначив він.

Ідея Зеленського зацікавила Трампа, що дає нам надію на новий "ленд-ліз", схожий на той, який діяв під час Другої світової війни. США могли б надавати Україні все необхідне для перемоги — озброєння, ракети, повітряні компоненти, в обмін на нашу допомогу, зауважив дипломат.

"Нещодавно Financial Times опублікувало статтю, де зазначено, що Трампа зацікавили два пункти зі стратегії перемоги України, запропоновані президентом Зеленським. Перший — після війни українські військові могли б замінити американців на Балтиці та інших регіонах, стримуючи Росію, і американські ресурси можуть бути передислоковані для стримування Китаю. Другий — економічні та стратегічні вигоди: США отримали б доступ до українських рідкоземельних матеріалів. Це важливо, адже 90% переробки таких матеріалів зосереджено в Китаї, який також контролює значні запаси в Африці та Латинській Америці. США імпортують 70% цих матеріалів, ЄС — 40%, і вони критично необхідні для електроніки, побутової техніки, комп’ютерів та оборонної промисловості. Україна має значні запаси літію, урану та інших ресурсів. Зараз американці змушені купувати уран у Росії. Тобто Україна готова розраховуватися доступом до своїх ресурсів, частина яких знаходиться на нині окупованих територіях Донеччини, якщо США будуть допомагати", - резюмував він.

  • Нещодавно у Financial Times повідомили, що Україна розробила план перемоги для зміцнення зв'язків із майбутньою адміністрацією Дональда Трампа.

     

 

Теги:
Новини
Росія
ЄС
військові
Близький Схід
російська армія
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Військові новини
допомога Україні
допомога США Україні
Перемога України
Світ про Україну
Читайте також:
блог Вікторія Сюмар
Автор Вікторія Сюмар
11 листопада, 2024 понедiлок
Путін послухав Трампа і підняв ракетоносії
сніг, мокрий сніг
Автор Світлана Кравченко
11 листопада, 2024 понедiлок
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікується мокрий сніг
Автор Олег Постернак
11 листопада, 2024 понедiлок
Чи "уламає" Трамп Путіна на мир?
  • USD 41.19
    Купівля 41.19
    Продаж 41.67
  • EUR
    Купівля 43.89
    Продаж 44.61
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
12 листопада
22:37
Дональд Трамп та Ілон Маск
У США підрахували скільки грошей Маск витратив на підтримку президентської кампанії Трампа
21:59
Ексклюзив
Микола Точицький
Коли ми об’єднані, ми перемагаємо, - міністр культури Точицький про українсько-польську співпрацю
21:52
Дональд Трамп і Майк Волтц
Трамп обрав радника з нацбезпеки США
21:16
Володимир Зеленський
Зеленський провів розмову з Трюдо: про що домовились
20:00
Ексклюзив
Via Carpatia 2024: афіша
У столиці презентували театральну виставу "Дзяди"
20:00
Оновлено
ЗСУ
Уряд ухвалив постанову щодо переведень воїнів між військовими частинами
20:00
OPINION
Ілон Маск і бізнес на крові
19:51
Вєслав Кукула
Глава генштабу Польщі Кукула про ймовірність нападу РФ на його країну: "Це реальна загроза"
19:42
Майк Тайсон
"Я молюся за Майка": Джошуа зробив прогноз на бій Тайсон - Пол
19:33
Ексклюзив
ВПК
Міжнародний ринок зброї - крок у бік перемоги: Технологічні сили України про експорт вітчизняної зброї
19:19
Фінляндія
Фінляндія наступного року надасть Україні кредитів на суму до 50 млн євро
18:59
Борис Джонсон з українськими військовими
Борис Джонсон припустив, за якої умови Британія може відправити війська в Україну
18:51
Тернівська дамба Курахівського водосховища
Унаслідок пошкодження росіянами греблі з Курахівського водосховища вилилось 15 млн кубометрів води, – ОВА
18:47
Ексклюзив
Владислав Бельбас, директор ТОВ "Українська бронетехніка"
Як Україні посилити виробництво важкої бронетехніки з урахування потенційних напрямків стратегічного партнерства: пояснює директор ТОВ "Українська бронетехніка"
18:41
Дмитро Лубінець
Лубінець пояснив, чому почастішали вбивства росіянами українських військовополонених
18:27
Юлія Навальна
"Ввімкнули звук тривоги": українці влаштували акцію під час виступу Навальної у Португалії
18:20
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Цифровізована і націлена на реабілітацію: Шмигаль розповів про особливості системи, яка замінить МСЕК
18:12
Ексклюзив
Тимчасово повірений у справах Республіки Польща в Україні Пйотр Лукасєвіч на форумі "Via Carpatia 2024"
Потрібно готуватись до змін присутності США в Європі, - тимчасово повірений у справах Республіки Польща в Україні Лукасєвіч
18:05
Ексклюзив
Заступник міністра закордонних справ Республіки Польща Марек Правда
Спочатку треба зупинити Москву, а потім проводити перемовини, - заступник міністра закордонних справ Польщі
18:00
OPINION
Що мають знати "миротворці" та "пророки"
17:57
У Києві представили фільм "Битва за світло", присвячений воїнам ППО, рятувальникам та енергетикам
17:57
нічна атака "шахедів"
Росія запустила "шахеди": ППО спрацювала на Київщині
17:55
Ексклюзив
Заступниця міністра стратегічних галузей промисловості України Анна Гвоздяр
Сьогодні спроможності виробництва ОПК України більші, ніж купівельна здатність Міноборони, - заступниця міністра стратегічних галузей промисловості
17:47
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (праворуч)
На Netflix вийде фільм про перший бій Усика з Фʼюрі
17:39
Херсонська область
Росіяни обстріляли Зеленівку на Херсонщині: 5 поранених
17:38
У Львові, Івано-Франківську та Києві покажуть вистави, що стали фіналістами театрального фестивалю-премії "ГРА"
17:31
Німеччина уряд
Politico: Дострокові вибори в Німеччині - що далі?
17:17
Александар Вучич
Вучич заявив, що Маск долучився до його телефонної розмови з Трампом
17:14
PR
Чорна п'ятниця в Україні: що купувати під час сезонних знижок
17:11
Виконавчою директоркою Українського культурного фонду стала Анастасія Образцова
17:05
Артем Довбик (праворуч), Україна - Грузія
Довбик ризикує пропустити вирішальні матчі України в Лізі націй
17:03
Ексклюзив
полковник Геннадій Коваленко
Україна здатна допомогти в охороні повітряного простору країн Балтії, - представник Міноборони
16:49
Іран
У Тегерані через удари Ізраїлю будують тунель, що сполучатиме станцію метро з лікарнею
16:47
Ексклюзив
Михайло Самусь
Росія нездатна перемогти Україну військовим шляхом, - експерт Самусь
16:39
З початку доби на фронті відбулось 110 бойових зіткнень. На Курахівському напрямку найгарячіше біля Іллінки та Новоселидівки
16:34
Вийшов перший трейлер фільму "Місія нездійсненна: Фінальна розплата"
16:25
OPINION
Європа має припинити боятися ескалації та запросити Україну в НАТО, – Микола Княжицький на форумі Via Carpatia
16:14
COP29
Дуда відмовився робити спільне фото з учасниками COP29 в Баку через Лукашенка
16:02
OPINION
Час проросійських "корисних ідіотів" і просто "міських божевільних"
15:43
Київтеплоенерго
Поліція прийшла з обшуками до офісу Київтеплоенерго
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV