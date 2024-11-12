Трамп може спромогтися вирішити російську проблему принаймні на одне покоління, - дипломат Хара

Про це він розповів в етері "Еспресо".

Вирішення російської проблеми руками України дозволить США зберегти ресурси й перенаправити їх на стримування більш потужного в стратегічній перспективі супротивника — Китаю, вважає Хара.

"Ми маємо використовувати гордість Дональда Трампа. Ми можемо порівняти його з Рональдом Рейганом. Як Рейган зумів здолати "імперію зла", так і Трамп може увійти в історію як людина, яка кров'ю українців, грошима, технікою, озброєнням, боєприпасами та іншою допомогою колективного Заходу, може спромогтися розв'язати російську проблему принаймні на одне покоління. Для цього варто застосувати як емоційні аргументи, так і вигоду. Росія підтримує терористів на Близькому Сході, має присутність у Венесуелі та на Кубі біля кордонів США, допомагає Північній Кореї, яка може загрожувати США своїми ракетами. Тому розв’язання війни має бути в інтересах США", - зазначив він.

Ідея Зеленського зацікавила Трампа, що дає нам надію на новий "ленд-ліз", схожий на той, який діяв під час Другої світової війни. США могли б надавати Україні все необхідне для перемоги — озброєння, ракети, повітряні компоненти, в обмін на нашу допомогу, зауважив дипломат.

"Нещодавно Financial Times опублікувало статтю, де зазначено, що Трампа зацікавили два пункти зі стратегії перемоги України, запропоновані президентом Зеленським. Перший — після війни українські військові могли б замінити американців на Балтиці та інших регіонах, стримуючи Росію, і американські ресурси можуть бути передислоковані для стримування Китаю. Другий — економічні та стратегічні вигоди: США отримали б доступ до українських рідкоземельних матеріалів. Це важливо, адже 90% переробки таких матеріалів зосереджено в Китаї, який також контролює значні запаси в Африці та Латинській Америці. США імпортують 70% цих матеріалів, ЄС — 40%, і вони критично необхідні для електроніки, побутової техніки, комп’ютерів та оборонної промисловості. Україна має значні запаси літію, урану та інших ресурсів. Зараз американці змушені купувати уран у Росії. Тобто Україна готова розраховуватися доступом до своїх ресурсів, частина яких знаходиться на нині окупованих територіях Донеччини, якщо США будуть допомагати", - резюмував він.