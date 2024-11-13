Повірений у справах Польщі: "Зараз ми зосереджені на підготовці українських військових"

Про це Лукасевич сказав у коментарі кореспондентці Еспресо Катерині Галко на форумі Via Carpatia.

"Зараз ми зосереджені на підтримці спроможності підготовки українців і це, я вважаю, не менш важливо, ніж забезпечення боєприпасами", - сказав Лукасевич.

Тимчасовий повірений у справах Польщі додав, що наразі військову підготовку в Польщі пройшли понад 30 тис. українців.

"Це те, про що іноді забувають, - що понад 30 тис. українських призовників, добровольців і військових пройшли підготовку в Польщі з польськими солдатами на польських полігонах і в польських казармах. Це щось, можливо, менш помітне, ніж поставлені танки та БТРи чи винищувачі, які були поставлені на початку війни", - сказав Лукасевич.

Дипломат зазначив, що поточні зусилля Польщі спираються на те, що було зроблено для України раніше.

"Не секрет, що Польща врятувала Україну в перші місяці повномасштабного вторгнення. І матеріально, і технікою, і розвідкою, і всім, що тоді було в Польщі, щоб допомогти Україні пережити перший удар. І ми довели, що є надійним партнером у скрутний час. Те, чого ми намагаємося досягти зараз, через три роки після 24 лютого 2022 року, полягає в тому, що ми повинні спиратися на те, що вже було зроблено. Тому ми говоримо про майстерні, які ремонтують техніку, про співпрацю щодо боєприпасів. І ми говоримо особливо про підготовку солдатів", - сказав Лукасевич.

11-13 листопада в Києві відбувається 7-й міжнародний форум Центральної та Східної Європи Via Carpatia 2024. Захід зібрав українських і закордонних інтелектуалів, науковців, громадських і політичних діячів, волонтерів, митців, освітян.

У фокусі форуму Via Carpatia 2024 - теми культури, оборони, енергетики та економічної співпраці у спільному протистоянні російській агресії.