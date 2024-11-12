Унаслідок пошкодження росіянами греблі з Курахівського водосховища вилилось 15 млн кубометрів води, – ОВА

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Наслідки пошкодження греблі Курахівського водосховища — підтоплень житла не зафіксовано. Станом на 16:00 12 листопада з Курахівського водосховища вилилося 15 мільйонів кубометрів води", - написав він.

За його даними, села на річці Вовчій не затоплені.

"Продовжуємо стежити за ситуацією. В разі суттєвих змін повідомлятиму додатково", - додав чиновник.

Що передувало

11 листопада стало відомо, що російська окупаційна армія пошкодила дамбу Курахівського водосховища, через що в селах, розташованих уздовж течії річки Вовча, фіксують підйом води.

Начальник МВА Роман Падун 12 листопада поінформував, що через постійні російські обстріли виїхати та оглянути пошкодження гідротехнічної споруди на Курахівському водосховищі не вдалося. При цьому він зазначив, що окупанти намагалися зруйнувати дамбу протягом 3 місяців.