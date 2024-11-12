Вода прибуває, але виїхати й оглянути руйнування греблі на Курахівському водосховищі не вдалося через обстріли, - МВА

Про це повідомляє начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун, передає Суспільне.

"Так нам і не вдалося виїхати та зробити обстеження цієї дамби. Вода продовжує нижче Тернівської греблі прибувати. Зв'язувався з колегами. Критичної ситуації немає, підтоплених будинків поки що немає", - заявив Падун.

За його словами, окупанти намагались пошкодили греблю протягом трьох місяців. Попри руйнування, уся вода з водосховища не витече.

"Дамба так збудована, що все дзеркало водойми не може злитися. Там є критичний рівень водойми, який може злитись, і є той рівень, який залишається", - наголосив Падун.