Вода прибуває, але виїхати й оглянути руйнування греблі на Курахівському водосховищі не вдалося через обстріли, - МВА
Через постійні російські обстріли виїхати та оглянути пошкодження гідротехнічної споруди на Курахівському водосховищі не вдалося. Вода продовжує прибувати
Про це повідомляє начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун, передає Суспільне.
"Так нам і не вдалося виїхати та зробити обстеження цієї дамби. Вода продовжує нижче Тернівської греблі прибувати. Зв'язувався з колегами. Критичної ситуації немає, підтоплених будинків поки що немає", - заявив Падун.
За його словами, окупанти намагались пошкодили греблю протягом трьох місяців. Попри руйнування, уся вода з водосховища не витече.
"Дамба так збудована, що все дзеркало водойми не може злитися. Там є критичний рівень водойми, який може злитись, і є той рівень, який залишається", - наголосив Падун.
- Російська окупаційна армія 11 листопада пошкодила дамбу Курахівського водосховища, через що в селах, розташованих уздовж течії річки Вовча, фіксують підйом води.
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