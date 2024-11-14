Навіщо Шойгу поїхав у Китай
Поки що ми не розуміємо, що він обговорював і чи є якісь результати
Але не менш цікаво інше: останні місяці Шойгу, хоч і мав синекуру, явно був в серйозній опалі (тиждень тому він вчергове не зміг у своїй рідній Тиві продавити призначення свого сенатора, а місцевий, лояльний йому парламент "бунтував" проти нього).
І тут ми підходимо до найцікавішого: що стало причиною того, що в момент імовірних переговорів з Трампом Путін відправляє цього, без перебільшення клоуна, з відсутніми повноваженнями в Пекін?
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- Це виглядає, як приниження Китаю, такий собі складний жест перед американцями, яким демонструють пониження статусу перемовника.
- Якщо це вимога Китаю прислати саме Шойгу (свого часу Путін нам призначив перемовника Медведчука), то це принижує Путіна.
- Відбулася реінкарнація Шойгу і він знову повернувся в фавор.
Який із цих варіантів вірний, зможемо сказати вже найближчим часом.
Про автора: Вадим Денисенко, політолог.
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