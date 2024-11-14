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OPINION

Навіщо Шойгу поїхав у Китай

Вадим Денисенко
14 листопада, 2024 четвер
14:01
Погляд

Поки що ми не розуміємо, що він обговорював і чи є якісь результати

Зміст

Але не менш цікаво інше: останні місяці Шойгу, хоч і мав синекуру, явно був в серйозній опалі (тиждень тому він вчергове не зміг у своїй рідній Тиві продавити призначення свого сенатора, а місцевий, лояльний йому парламент "бунтував" проти нього).

І тут ми підходимо до найцікавішого: що стало причиною того, що в момент імовірних переговорів з Трампом Путін відправляє цього, без перебільшення клоуна, з відсутніми повноваженнями в Пекін? 

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  • Це виглядає, як приниження Китаю, такий собі складний жест перед американцями, яким демонструють пониження статусу перемовника.
  • ⁠Якщо це вимога Китаю прислати саме  Шойгу (свого часу Путін нам призначив перемовника Медведчука), то це принижує Путіна. 
  • Відбулася реінкарнація Шойгу і він знову повернувся в фавор.

Який із цих варіантів вірний, зможемо сказати вже найближчим часом.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Росія
Китай
політика
Володимир Путін
Сергій Шойгу
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