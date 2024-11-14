Уряд вніс зміни щодо виплати для родичів військових, які зникли безвісти за особливих обставин, - Денісова

Про це повідомила правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова в етері "Еспресо".

"З метою врегулювання питання уряд вніс деякі зміни до відповідних документів. Відтепер, у разі, коли військовослужбовець зник безвісти за особливих обставин, потім судом визнаний безвісти відсутнім, а потім оголошений судом померлим, право на ОГД у членів сім’ї виникає з дати набрання законної сили рішення суду про оголошення військового померлим. Тобто відтепер три роки будуть рахуватися з дати вступу в силу рішення суду про оголошення померлим, а не з дати, зазначеної у свідоцтві про смерть. Ці зміни набули чинності з 12 листопада", - зазначила вона.

Раніше законодавча норма не врахувала випадків, що родини зниклих безвісти до останнього чекають повернення рідного, і не звертаються до суду. За словами правозахисниці, багато родин через законодавчу норму, яка не враховувала такі обставини, могли втратити право на ОГД, наприклад, у лютому 2025 року, через завершення терміну на звернення за допомогою.

Проте у випадку, якщо родичі звертаються до суду, і визнають людину померлою, а згодом військовий повертається, – гроші потрібно буде повертати за порядком, який розроблять до 12 квітня 2025 року.

"Якщо рішення суду про оголошення померлим було прийнято, а тіла немає, місцезнаходження людини невідоме, пошуки не припиняються. Якщо людину знайдено і вона повернулася, суд, який оголосив її померлою, або суд за місцем її перебування, за зверненням цієї особи або зацікавленої особи, скасовує рішення про оголошення померлим. Кабінет Міністрів України доручив Міністерству оборони та іншим міністерствам розробити порядок повернення грошей, які отримали родини, у зв’язку з визнанням військовослужбовця померлим, але який з’явився. На це відведено п’ять місяців", - пояснила вона.