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The Times: Ядерний варіант Зеленського. До бомби Україні залишилися "лічені місяці"

Надія Боянівська
14 листопада, 2024 четвер
12:04
Війна з Росією Володимир Зеленський

Київ може швидко розробити рудиментарну зброю, подібну до тієї, що була скинута на Нагасакі в 1945 році, щоб зупинити Росію, якщо США скоротять військову допомогу

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Про це йдеться в статті The Times, переклад якої наводить Еспресо.

Президент Зеленський заявив минулого місяця, що він сказав Трампу, що Україні знадобиться ядерна зброя, щоб гарантувати безпеку країни.

Україна може розробити елементарну ядерну бомбу протягом декількох місяців, якщо Дональд Трамп припинить військову допомогу США, йдеться у доповідній записці, підготовленій для Міністерства оборони України.

Згідно з доповіддю, країна могла б швидко розробити базовий пристрій із плутонію, використовуючи технологію, схожу на ту, що застосовувалась для бомби "Товстун", скинутої на Нагасакі в 1945 році. "Створення простої атомної бомби, як це зробили Сполучені Штати в рамках Манхеттенського проєкту, не було б складним завданням і 80 років потому", - йдеться у документі.

Не маючи часу на будівництво і запуск великих потужностей, необхідних для збагачення урану, у воєнний час Україні доведеться покладатися на використання плутонію, видобутого з відпрацьованих паливних стрижнів, витягнутих з українських ядерних реакторів.

Україна все ще контролює дев'ять діючих реакторів і має значний ядерний досвід, попри те, що в 1996 році відмовилася від третього за величиною ядерного арсеналу у світі. "Вага плутонію, доступного Україні, може бути оцінена  в сім тонн... Значний арсенал ядерної зброї потребував би набагато менше матеріалу... Кількість матеріалу достатньо для сотень боєголовок з тактичною потужністю у кілька кілотонн", - йдеться у звіті. 

Автори документа роблять висновок, що така бомба матиме приблизно одну десяту потужності "Товстуна".

"Цього було б достатньо, щоб знищити цілу російську авіабазу або сконцентровані військові, промислові чи логістичні об'єкти. Точна потужність ядерного удару була б непередбачуваною, оскільки в ньому були б використані різні ізотопи плутонію", - пояснив автор доповіді Олексій Їжак, завідувач відділу Національного інституту стратегічних досліджень України, державного науково-дослідного центру, який є консультативно-дорадчим органом при Адміністрації Президента та Раді національної безпеки і оборони України.

Плутоній потрібно буде підірвати, використовуючи "складну конструкцію звичайного вибуху, який повинен відбуватися з високою швидкістю детонаційної хвилі одночасно по всій поверхні плутонієвої сфери", - пояснюється у звіті. Згідно з повідомленням, ця технологія є складною, але в межах компетенції України.

Минулого місяця президент Зеленський повідомив, що сказав Трампу: якщо Україна не отримає членства в НАТО, як вимагає президент Путін, їй знадобиться ядерна зброя для підтримки своєї безпеки. Пізніше Зеленський заявив, що мав на увазі відсутність альтернативних гарантій безпеки, і відтоді українські офіційні особи заперечують, що Київ розглядає можливість ядерного переозброєння.

Документ, опублікований Центром досліджень армії, конверсії і роззброєння, впливовим українським військовим аналітичним центром, був переданий заступнику міністра оборони країни і буде представлений в середу на конференції, яку, ймовірно, відвідають міністри оборони і стратегічних галузей промисловості України.

Вона не схвалена київським урядом, але створює правову основу для виходу України з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), ратифікація якого залежала від гарантій безпеки, наданих США, Великою Британією та Росією у Будапештському меморандумі 1994 року. Угода передбачала, що Україна здасть свій ядерний арсенал з 1734 стратегічних боєголовок в обмін на обіцянку захисту.

"Порушення меморандуму ядерною Російською Федерацією дає формальні підстави для виходу з ДНЯЗ і моральні причини для перегляду неядерного вибору, зробленого на початку 1994 року", - йдеться у документі.

Російські війська набирають обертів, просуваючись у Донецькій області на сході України, а Трамп пообіцяв скоротити військову допомогу США, якщо Київ не погодиться на мирні переговори з Путіним. Радник Трампа Брайан Ланза вже заявив, що Україна повинна буде здати Крим. Цього тижня Дональд Трамп-молодший познущався із Зеленського, написавши у соцмережі X: "Ви на 38 днів від того, щоб втратити своє забезпечення."

Українські сили сильно залежать від американської зброї, і будь-яке скорочення постачання західного озброєння, не кажучи вже про повне припинення, матиме катастрофічні наслідки на полі бою. Це змусило українців шукати способи взяти ситуацію у свої руки.

"Ви маєте зрозуміти, що перед нами стоїть екзистенційний виклик. Якщо росіяни захоплять Україну, мільйони українців загинуть під окупацією. Серед нас мільйони тих, хто волів би зустріти смерть, ніж потрапити в табори", - підкреслив Валентин Бадрак, директор центру, який підготував документ. Бадрак родом з Ірпеня, де окупанти катували та вбивали мирних жителів, і сам був у розшуку з наказом про його ліквідацію.

Західні експерти вважають, що Україні знадобиться щонайменше п’ять років для розробки ядерної зброї та відповідного носія, але Бадрак стверджує, що Україна менш ніж за рік зможе створити власні балістичні ракети. 

"Через шість місяців Україна зможе показати, що має здатність до запуску далекобійних балістичних ракет: ми матимемо ракети з дальністю 1000 км", - зазначив Бадрак.

Геміш де Бреттон-Гордон, колишній командувач Спільного хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного полку Великої Британії, сказав в ефірі Times Radio, що Україна "безсумнівно" має технічні знання та практичні можливості для виробництва ядерної зброї.

"Трамп зверне на це увагу, тому що останнє, чого ми хочемо, - це подальше розповсюдження ядерної зброї та будь-який ядерний удар у Європі, чи то з боку українців, чи росіян" - додав він.

Бреттон-Гордон назвав Зеленського "майстром стратегій", який готовий спробувати "абсолютно все".

Святослав Юраш, український військовослужбовець і народний депутат, сказав в ефірі Times Radio: "На цей момент досить важко говорити про ядерну зброю, коли ми маємо стільки іншого озброєння, яке ми просимо для відбиття постійних загроз з боку Росії... Нам потрібно зосередитись на тих засобах, які є в наявності, щоб спробувати захистити якомога більше життів під час цього випробування."

Їжак та Бадрак стверджують, що, якщо США відмовляться від підтримки України, Британія могла б виконати свої зобов’язання за Будапештським меморандумом, допомагаючи Україні розробити ядерний стримуючий фактор, оскільки у неї немає достатніх звичайних засобів для стримування Росії від захоплення України.

Їжак вважає, що порогом для розробки програми ядерного переозброєння буде досягнення військами Путіна міста Павлоград, військово-промислового центру, розташованого приблизно за 60 миль від нинішньої лінії фронту. Будь-яке подальше просування може призвести до того, що деякі з найбільших міст України, такі як Дніпро і Харків, можуть впасти ще до того, як зброя буде розроблена.

"Я був здивований тим, з якою повагою Сполучені Штати ставляться до ядерної загрози Росії. Це, можливо, коштувало нам перемоги у війні. Вони ставляться до ядерної зброї як до якогось божества. Можливо, настав час і нам молитися цьому богові", - підсумував Їжак.

Міністерство закордонних справ України спростувало можливість розробки ядерної зброї, підкресливши свою відданість ДНЯЗ. "Ми не володіємо, не розробляємо і не маємо наміру створювати ядерну зброю", - сказав у заяві Георгій Тихий, речник міністерства.

Теги:
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Україна
Володимир Зеленський
ядерна зброя
Дональд Трамп
США
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