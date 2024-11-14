"Залежить від стадії захворювання": у Міноборони заявили, що люди з ВІЛ і туберкульозом можуть бути придатні до служби

Про це заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

Зазначається, що відповідно до нормативно-правових актів, кожний випадок оцінюється окремо, залежно від стану здоров’я та специфіки захворювання.

"Це означає, що кожен випадок оцінюється окремо. Наприклад, для осіб із ВІЛ чи туберкульозом придатність до служби оцінюється на основі того, наскільки хвороба впливає на їхню здатність виконувати військові завдання", - заявив Лазуткін.

За словами речника, придатність до військової служби для осіб з ВІЛ і туберкульозом залежить від стадії хвороби.

Якщо у людини безсимптомне носійство або стабільний стан, то вона придатна до служби. На стадії імунної субкомпенсації військовозобов'язані вважаються придатними до служби лише у тилових частинах, де немає потреби виконувати бойові завдання. Натомість на стадії імунної декомпенсації особи підлягають виключенню з військового обліку.

"Наприклад активний туберкульоз з виділеннями або наявністю розпаду легеневої тканини - це точно автоматично робить людину непридатною до служби", - наголосив речник.