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За три дні українці згенерували у застосунку Резерв+ 100 тис. відстрочок

Юлія Юліна
11 листопада, 2024 понедiлок
18:24
Технології Резерв+

За три дні користувачі згенерували у застосунку Резерв+ 100 тис. онлайн-відстрочок від мобілізації. Наразі сервіс доступний для студентів, аспірантів і докторантів, а також для людей з інвалідністю

Зміст

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

За її словами, новий сервіс економить час українцям і спрощує роботу працівникам ТЦК.

"Ця цифра доводить, що сервіс онлайн-відстрочок — дуже нагальний і необхідний для усіх сторін у цьому процесі. Він заощаджує час українцям замість стояння у чергах й очікування кінцевого результату. Також це спрощує роботу працівникам ТЦК, з яких знімається велика частина марудної паперової роботи", - висловилася чиновниця.

Вона уточнила, що більшість оформлених відстрочок – це поновлення старих.

"Люди, які мали законні підстави на відстрочку, нарешті можуть отримати її швидше ніж за три місяці. Автоматизація прибирає людський фактор й можливі маніпуляції, сприяє швидкості та прозорості. А найголовніше — зниженню корупційних ризиків", - переконана Черногоренко.

Вона анонсувала розширення доступу до сервісу для багатодітних батьків.

  • Міністерство оборони України 18 травня запустило мобільний застосунок Резерв+, через який військовозобов'язані, призовники та резервісти можуть оновити свої облікові дані.
  • 4 листопада у Резерв+ запустили бета-тестування онлайн-відстрочок від мобілізації.
  • 9 листопада сервіс запустили для деяких категорій українців.
Теги:
Новини
Міністерство оборони
мобілізація
Війна з Росією
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