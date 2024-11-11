За три дні українці згенерували у застосунку Резерв+ 100 тис. відстрочок
За три дні користувачі згенерували у застосунку Резерв+ 100 тис. онлайн-відстрочок від мобілізації. Наразі сервіс доступний для студентів, аспірантів і докторантів, а також для людей з інвалідністю
Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
За її словами, новий сервіс економить час українцям і спрощує роботу працівникам ТЦК.
"Ця цифра доводить, що сервіс онлайн-відстрочок — дуже нагальний і необхідний для усіх сторін у цьому процесі. Він заощаджує час українцям замість стояння у чергах й очікування кінцевого результату. Також це спрощує роботу працівникам ТЦК, з яких знімається велика частина марудної паперової роботи", - висловилася чиновниця.
Вона уточнила, що більшість оформлених відстрочок – це поновлення старих.
"Люди, які мали законні підстави на відстрочку, нарешті можуть отримати її швидше ніж за три місяці. Автоматизація прибирає людський фактор й можливі маніпуляції, сприяє швидкості та прозорості. А найголовніше — зниженню корупційних ризиків", - переконана Черногоренко.
Вона анонсувала розширення доступу до сервісу для багатодітних батьків.
- Міністерство оборони України 18 травня запустило мобільний застосунок Резерв+, через який військовозобов'язані, призовники та резервісти можуть оновити свої облікові дані.
- 4 листопада у Резерв+ запустили бета-тестування онлайн-відстрочок від мобілізації.
- 9 листопада сервіс запустили для деяких категорій українців.
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