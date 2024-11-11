За три дні українці згенерували у застосунку Резерв+ 100 тис. відстрочок

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

За її словами, новий сервіс економить час українцям і спрощує роботу працівникам ТЦК.

"Ця цифра доводить, що сервіс онлайн-відстрочок — дуже нагальний і необхідний для усіх сторін у цьому процесі. Він заощаджує час українцям замість стояння у чергах й очікування кінцевого результату. Також це спрощує роботу працівникам ТЦК, з яких знімається велика частина марудної паперової роботи", - висловилася чиновниця.

Вона уточнила, що більшість оформлених відстрочок – це поновлення старих.

"Люди, які мали законні підстави на відстрочку, нарешті можуть отримати її швидше ніж за три місяці. Автоматизація прибирає людський фактор й можливі маніпуляції, сприяє швидкості та прозорості. А найголовніше — зниженню корупційних ризиків", - переконана Черногоренко.

Вона анонсувала розширення доступу до сервісу для багатодітних батьків.