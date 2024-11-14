На знак протесту проти Трампа: британська письменниця Кетрін Ранделл пожертвує гонорари кліматичним організаціям

Про це пише The Guardian.

Цього тижня у США під назвою Vanishing Treasures ("Скарби, що зникають") вийшла книжка британської письменниці Кетрін Ранделл про види тварин, що зникають, яка в оригіналі має назву The Golden Mole ("Золотий кріт"). Роялті, отримані від продажу книжки, будуть спрямовані на протидію "обранню того, хто заперечує зміну клімату". Кетрін Ранделл віддасть усі гонорари кліматичним благодійним організаціям.

Авторка бестселерів для дітей і дорослих заявила, що пожертвує 100% сум, отриманих від продажу книжки. Наразі, за її словами, вона перерахувала понад 10 тис. фунтів стерлінгів ($12, 5 тис.).

"Обрання на посаду президента США людини, яка заперечує зміну клімату, є катастрофою для всіх нас. Це відбувається в той час, коли планета потребує нашого захисту як ніколи", - сказала письменниця.

Ранделл планує розподілити гонорари між різними організаціями, які змінюватимуться кожні п’ять років. Зараз вона обрала дві відносно невеликі благодійні організації, чиєю роботою захоплюється. Це Blue Ventures, яка допомагає відновлювати рибальство та життя в океані, та Forest Peoples Programme, яка підтримує права громад, що живуть у лісах.

"Захист лісів часто є смертельним ризиком для корінних народів і місцевих громад, — зауважила Ранделл, згадавши 207 захисників навколишнього середовища, убитих у 2017 році. - Я дуже вдячна, що ці групи є, борються за планету та людей, які найбільше під загрозою".

Роялті від усіх видань "Золотого крота", які вийшли в різних країнах, будуть передані як донати.

"Це дуже мало, але я хочу, щоб моя книга була крихітною частиною невідкладної боротьби, яка нас чекає", — додала авторка.

Очікується, що переобрання Трампа призведе до виходу США з Паризької кліматичної угоди, що викликає занепокоєння. Трамп назвав зміну клімату "великим обманом" і "однією з найбільших афер усіх часів".

