Росіяни активно звозять військову техніку на ремонт до окупованого Маріуполя, - Андрющенко

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в етері "Еспресо".

"Велика кількість гусеничної та колісної бронетехніки переміщується з Запорізького та Курахівського напрямків до комбінатів Ілліча, де росіяни створили великий ремонтний центр. Раніше вони лише модернізували техніку, а тепер проводять повний ремонт. Вони тягачами перевозять техніку через місто в бік Волновахи. Це свідчить про те, що техніка рухається в бік Курахового, але не з території Росії, як раніше, а з інших ділянок фронту. Ми бачимо цифри втрат, особливо бронетехніки, що, ймовірно, є причиною такого переміщення", - зазначив він.

Росіяни посилюють системи ППО. Вчора до міста вони привезли нову систему С-300 для захисту від атак наших безпілотних систем, атак на російські аеродроми та НПЗ, розташовані в акваторії Азовського моря, Ростовській області, Краснодарському краї.

"Вони розгортають систему в трикутнику між Маріупольським аеропортом та районом Манушу, замість тієї, що була знищена минулого тижня. Це вже четверта система С-300, яку за останні півроку було уражено, і заміщено росіянами", - сказав Андрющенко.