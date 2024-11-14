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Головна Культура Співак Ray J заявив, що зірки, які брали участь у вечірках Diddy, намагаються підкупити імовірних жертв

Співак Ray J заявив, що зірки, які брали участь у вечірках Diddy, намагаються підкупити імовірних жертв

Дар'я Тарасова
14 листопада, 2024 четвер
12:22
Культура

Американський R&B-співак і актор Ray J повідомив, що чимало знаменитостей, які були гостями "білих вечірок" заарештованого репера Diddy, налякані майбутнім судовим процесом над Шоном Комбзом

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Про це пише TMZ.

Видання зняло документальний фільм The Fall of Diddy: Inside the Freak-Offs ("Падіння Diddy: Усередині Freak-Offs"), присвячений секс-скандалу навколо "білих вечірок" американського музичного продюсера Шона Diddy Комбза та афтепаті, що отримало назву Freak-Offs. Під час другої частини вечора - Freak-Offs відбувалися не просто оргії, а, як повідомляється в судових документах, мали місце зґвалтування, насильство та примус, зокрема і неповнолітніх.

Американський R&B-співак і актор Ray J взяв участь у документальному фільмі. Він розповів, що після арешту Комбза з ним зв’язалися кілька знаменитостей, які настільки налякані своїм зв’язком з Diddy, що планують звернутися до деяких з імовірних жертв Freak-Offs і заплатити їм за мовчання.

Читайте також: Оргії на "білих вечірках", торгівля людьми та секс-експлуатація: справа репера Diddy та до чого тут американські зірки

У фільмі також зʼявляється адвокат Тоні Базбі, який розповів, що він надіслав різним високопоставленим людям лист з вимогою заплатити або подати до суду.

Описуючи, чому знаменитості звʼязалися з ним, співак виглядає знервований і в якийсь момент зазначає, що і там сказав уже занадто багато.

Співробітники федеральних силових структур конфіскували відеозаписи, які робив на своїх вечірках Diddy. Повідомляється, що на кадрах є високопоставлені особи, які брали участь у "білих вечірках".

Що відомо про справу Шона Diddy Комбза

У вересні Шона Комбза заарештували за звинуваченнями в торгівлі людьми в сексуальних цілях і рекеті. Репер влаштовував розкішні "білі вечірки", на які запрошував зірок першого ешелону та ЗМІ для висвітлення події. Проте ближче до ночі репер оголошував, що "дітям час спати", і починалася неофіційна частина вечора, яку сам Комбз називав Freak Offs (словник американського сленгу визначає Freak Offs як "мастурбувати" або "займатися нестримним або нетрадиційним сексом"). Під час Freak Offs відбувалися не просто оргії, а, як повідомляється в судових документах, мали місце зґвалтування, насильство та примус, зокрема і неповнолітніх.

Адвокат Тоні Базбі заявив, що понад 100 імовірних жертв подадуть позов проти репера Шона Diddy Комбза за звинуваченнями в сексуальних домаганнях, зґвалтуванні та сексуальній експлуатації. Найменшій жертві 9 років.

Джастін Бібер є однією з імовірних жертв Diddy. Коли йому було 15 років, він проводив багато часу з музичним продюсером, а також неповнолітнім відвідував "білі вечірки". Аналізуючи після арешту Diddy творчість Бібера, фанати знайшли чимало відсилань до подій того часу. Нещодавно Бібер зізнався, що мав важку наркотичну залежність. Коментуючи арешт репера, музикант назвав скандал за участі Diddy абсолютно огидним. За словами джерел, Бібер перебуває у "психологічно важкому стані".

У жовтні команда юристів Шона Комбза звинуватила уряд США в організації наклепницької кампанії шляхом змови зі ЗМІ з метою підірвати справедливий суд. У детальному документі адвокати просять розглянути відповідні засоби правового захисту, зокрема, і потенційне відведення свідків або зняття всіх звинувачень у його обвинувальному висновку.

 

Теги:
Новини
Світ
Кримінал
музика
Шоу-бізнес
скандал
зґвалтування
США
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