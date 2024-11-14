В Україні посмертно видадуть поетичну збірку військового Ігоря Мисяка "Діти жонглюють камінням"

Про це повідомила військова, поетка, музикантка Єлизавета Жарікова на facebook.

Українське видавництво "Темпора" цього року очікує з друкарні поетичну збірку поета, прозаїка та військовослужбовця ЗСУ Ігоря Мисяка "Діти жонглюють камінням". Книжка вийде посмертно. Воїн загинув 1 квітня 2023 року поблизу села Богданівка Бахмутського району Донеччини під час евакуації поранених побратимів.

"У березні 2023 року Ігор Мисяк написав, що перший поетичний захід, в якому він брав участь, організовувала якраз я в бібліотеці на Олімпійській. І ми домовилися обмінятися автографами, бо його роман "Завод" я якраз купила. Але Ігор загинув, рятуючи життя побратимів на Донеччині. Ми вже не зможемо підписати одне одному книжки. Тепер книжка віршів Ігоря Мисяка вийшла посмертно. Вона називається "Діти жонглюють камінням". Ми не зможемо попросити автора прочитати улюблене. Спитати, як він редагує вірші і як добирає, щоб укласти збірку. Показати нові пісні на його тексти. Але можемо купити книжку, читати сильну поезію і пам'ятати", - написала Жарікова.

Усі кошти з продажу книжки будуть передані сімʼї Ігоря Мисяка. Наразі відкрите передзамовлення на збірку.

Фото: tempora.com.ua

"Найболючіші теми, які порушує Ігор Мисяк у віршах, вражають читача непідробною щирістю, де присутня доросла чоловіча відповідальність за все, що діється навколо, реалістичне сприйняття жорстокої дійсності поєднуються з майже дитячою наївністю та мріями про щасливе майбуття. У текстах віршів збережено авторський стиль та особливості лексики", - зазначили на сайті видавництва.

Ігор Мисяк народився 16 червня 1993 року на Львівщині. З осені 2014 до кінця літа 2015 року проходив службу в полку "Азов", санітаром на "швидкій" і бійцем-рятувальником.

На початку березня 2022 року долучився до підрозділу Сил територіальної оборони ЗС України. Пізніше служив в окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового походу. Військовослужбовець брав участь у звільненні Херсонщини від російських окупантів.

Дебютний роман "Завод" вийшов у 2022 році у видавництві "Темпора".