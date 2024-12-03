Українець Мандзин фінішував у топ-4 індивідуальної гонки на КС з біатлону

Про це повідомляє "Суспільне".

Коротка індивідуальна гонка серед чоловіків - це перший особистий старт сезону на першому етапі КС з біатлону, який проходить у фінському Контіолахті.

Україну в гонці представили чотири біатлоністи: Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Віталій Мандзин та Артем Тищенко.

Найкращий результат показав Віталій Мандзин. Він єдиний серед українців, хто закрив усі мішені на чотирьох вогневих рубежах, і в результаті фінішував четвертим. Це найкращий фініш у карʼєрі спортсмена.

Підручний та Дудченко увійшли до топ-15 : посіли 10-те та 15-те місця відповідно. Тищенко - 45-й.

Кубок світу

Перший етап. Контіолахті (Фінляндія)

Коротка індивідуальна гонка. Чоловіки

3 грудня

1. Ендре Стрьомсгейм (Норвегія, 0+0+0+0) 38:08.08

2. Йоганнес Бьо (Норвегія, 0+1+0+0) +3.0

3. Штурла Легрейд (Норвегія, 0+0+0+0) +24.02

4. Віталій Мандзин (Україна, 0+0+0+0) +1:03.9

...

10. Дмитро Підручний (Україна, 0+0+0+1) +1:49.4

15. Антон Дудченко (Україна, 0+1+0+0) +2:07.2

48. Артем Тищенко (Україна, 0+1+0+0) +4.10.7

