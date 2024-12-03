Українець Мандзин фінішував у топ-4 індивідуальної гонки на КС з біатлону
У вівторок, 3 грудня, українець Віталій Мандзин фінішував у четвірці найкращих індивідуальної гонки першого етапу Кубка світу з біатлону
Про це повідомляє "Суспільне".
Коротка індивідуальна гонка серед чоловіків - це перший особистий старт сезону на першому етапі КС з біатлону, який проходить у фінському Контіолахті.
Україну в гонці представили чотири біатлоністи: Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Віталій Мандзин та Артем Тищенко.
Найкращий результат показав Віталій Мандзин. Він єдиний серед українців, хто закрив усі мішені на чотирьох вогневих рубежах, і в результаті фінішував четвертим. Це найкращий фініш у карʼєрі спортсмена.
Підручний та Дудченко увійшли до топ-15 : посіли 10-те та 15-те місця відповідно. Тищенко - 45-й.
Кубок світу
Перший етап. Контіолахті (Фінляндія)
Коротка індивідуальна гонка. Чоловіки
3 грудня
1. Ендре Стрьомсгейм (Норвегія, 0+0+0+0) 38:08.08
2. Йоганнес Бьо (Норвегія, 0+1+0+0) +3.0
3. Штурла Легрейд (Норвегія, 0+0+0+0) +24.02
4. Віталій Мандзин (Україна, 0+0+0+0) +1:03.9
...
10. Дмитро Підручний (Україна, 0+0+0+1) +1:49.4
15. Антон Дудченко (Україна, 0+1+0+0) +2:07.2
48. Артем Тищенко (Україна, 0+1+0+0) +4.10.7
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