Конор Макгрегор: від президентських амбіцій до тотального кенселінгу

Справа у зґвалтуванні

22 листопада присяжні у Високому суді Дубліна визнали, що Конор Макгрегор напав на Нікіту Хенд, зґвалтувавши її в готелі Дубліна в грудні 2018 року.

Хенд розповіла, що напад стався після того, як Макгрегор підібрав її та подругу на автомобілі й дав їм кокаїн. За словами жінки, попри відмову та заперечення, він застосував до неї силу і залишив посттравматичний стресовий розлад.

Свідчення медиків підтвердили наявність серйозних травм у жінки, які значно ускладнили її життя: вона втратила можливість працювати, не могла сплачувати іпотеку та була змушена залишити своє житло.

Макгрегор натомість стверджує, що події були перекручені й жодного насильства не було.

У результаті Конора Макгрегора зобов'язали виплатити Нікіті Хенд майже 250 тис. євро компенсації. Проте головні втрати для ірландського ексбійця UFC - репутаційні. З національної ікони він перетворився в обʼєкт кенселінгу.

Фото: Getty Images

Репутація "поганого хлопця"

У Конора Макгрегора ніколи не було репутації зразкового спортсмена. Постійні провокації й скандали, епатажна поведінка, алкогольний бізнес. Ірландець завжди був ось цим "поганим хлопцем".

У 2018 році у Нью-Йорку Макгрегор атакував автобус із Хабібом Нурмагомедовим, який образив спаринг-партнера Конора. Ірландець розбив скло автобуса металевим візком та завдав травм кільком іншим бійцям, які не змогли наступного дня взяти участь у поєдинках UFC. Тоді Макгрегору загрожувало до 7 років ув’язнення, але він визнав свою провину, пішов на угоду з прокурором та відбувся компенсацією.

У 2019 році Макгрегор став фігурантом ще однієї справи. Ірландець розбив телефон шанувальника, який хотів сфотографуватися у дублінському пабі. У результаті спортсмена оштрафували на 1000 євро.

Конор Макгрегор. Фото: Getty Images

Макгрегор: від президентських амбіцій до кенселінгу

Проте всі минулі скандали не сильно впливали на популярність Конора Макгрегора.

Зірка змішаних єдиноборств й надалі залишався іконою для Ірландії. З бідного дитинства у небезпечному передмісті Дубліна він дістався вершини UFC. Це викликало шалену повагу до Макгрегора на батьківщині. Скандали лише підкреслювали його образ нахабного патріота.

В UFC ніхто не отримував захмарних гонорарів до появи Макгрегора. У 2016 році ірландець став першим бійцем, який заробив за поєдинок $1 млн. З кожним наступним боєм його заробітки лише зростали.

Популярність Макгрегора навіть викликала у нього президентські амбіції.

"Народ Ірландії заслуговує на відповіді, які вони шукають. Дуже чітко. Такою була б моя влада як президента. Я дуже добре це знаю. Ірландії потрібен активний президент, який буде повністю обраний народом Ірландії. Це я. Я – єдиний логічний вибір. 2025 рік наближається", - заявив Макгрегор у вересні 2024 року.

Конор Макгрегор. Фото: Getty Images

Проте зараз, вже після вироку суду, шанси Конора Макгрегора на президентство здаються вкрай примарними. Ірландець зазнав шаленого кенселінгу.

Протягом тижня сотні ірландських і британських супермаркетів прибрали з полиць бренди, які пов’язані з Макгрегором.

Компанія Proximo Spirits, яка придбала бренд віскі Proper No Twelve Макгрегора, заявила, що надалі не використовуватиме ім’я чи образ спортсмена для просування.

Популярний белфастський паб Filthy McNasty's призупиняє продаж фірмового стауту McGregor's Forged. А з будівлі бару прибрали фреску з Макгрегором. Мережа пабів JD Wetherspoon також вилучила продукти, пов'язані зі спортсменом.

Макгрегора також прибрали з відеогри Hitman, а воскову фігуру ексбійця UFC прибрали з національного музею в Дубліні.

Фото: Національний музей воскових фігур Plus у Дубліні

Зображення Макгрегора на тлі ірландського прапора також прибрали зі спортзалу у Коррандуллі. Гері Скаллі, власник Scully Fitness, каже, що боєць більше не є зразком для наслідування.

"Люди не хочуть мати з ним нічого спільного, вони не хочуть його бачити... Те, як він повівся, просто жахливо. Він відчував себе вище закону, а тепер доведено, що це не так", — заявив містер Скаллі.