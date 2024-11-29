Воскову фігуру бійця UFC Конора Макгрегора прибрали з музею в Дубліні через справу про зґвалтування
З Національного музею воскових фігур Plus у Дубліні вилучили фігуру ірландського бійця UFC Конора Макгрегора після того, як суд присяжних визнав його винуватим у зґвалтуванні у 2018 році
Про це пише BBC.
Національний музей воскових фігур Plus у Дубліні заявив, що прибрав фігуру бійця змішаних єдиноборств (ММА) Конора Макгрегора з публічної експозиції два тижні тому на тлі цивільної справи.
22 листопада суд присяжних у Високому суді Дубліна визнав, що Макгрегор напав на Нікіту Хенд, зґвалтувавши її в готелі Дубліна в грудні 2018 року.
Макгрегора зобов'язали виплатити Хенд майже 250 тис. євро компенсації.
"Як сімейне місце, ми регулярно переглядаємо наші експонати, щоб переконатися, що вони відповідають нашим цінностям і очікуванням наших відвідувачів. Ми будемо продовжувати стежити за ситуацією та відповідно приймати рішення щодо майбутніх показів", - заявили в музеї.
Ірландський мовник RTÉ назвав фігуру Макгрегора "однією з найбільш популярних" серед туристів. Люди виставляли в соцмережах велику кількість фото з бійцем UFC.
Батько бійця MMA, Тоні Макгрегор, представив воскову фігуру в серпні 2017 року.
Після вироку у цивільній справі про зґвалтування низка компаній заявила, що більше не зберігатиме продукти, пов’язані з Конором Макгрегором.
Компанія, яка зараз володіє віскі, співзасновником якої був боєць, заявила, що більше не використовуватиме його ім’я та образ для свого маркетингу.
Прессекретар компанії Proximo Spirits сказав, що компанія є 100-відсотковим власником Proper No. Twelve Irish Whisky з 2021 року.
Белфастський бар Filthy McNasty's заявив, що призупиняє продаж фірмового стауту McGregor's Forged, який запустили в грудні 2023 року.
У барі, на боці будівлі якого розміщено фреску, що рекламує бренд, повідомили, що наразі очікують видалення фрески.
Мережа пабів JD Wetherspoon також вилучила продукти, пов'язані з Макгрегором.
- У вересні Конор Макгрегор заявив про намір балотуватись на президентських виборах в Ірландії.
- 22 листопада суд присяжних в Ірландії визнав бійця UFC Макгрегора винуватим у зґвалтуванні жінки у 2018 році і зобов'язав його виплатити майже 250 тис. євро.
- Актуальне
- Важливе