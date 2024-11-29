Воскову фігуру бійця UFC Конора Макгрегора прибрали з музею в Дубліні через справу про зґвалтування

Про це пише BBC.

Національний музей воскових фігур Plus у Дубліні заявив, що прибрав фігуру бійця змішаних єдиноборств (ММА) Конора Макгрегора з публічної експозиції два тижні тому на тлі цивільної справи.

22 листопада суд присяжних у Високому суді Дубліна визнав, що Макгрегор напав на Нікіту Хенд, зґвалтувавши її в готелі Дубліна в грудні 2018 року.

Макгрегора зобов'язали виплатити Хенд майже 250 тис. євро компенсації.

"Як сімейне місце, ми регулярно переглядаємо наші експонати, щоб переконатися, що вони відповідають нашим цінностям і очікуванням наших відвідувачів. Ми будемо продовжувати стежити за ситуацією та відповідно приймати рішення щодо майбутніх показів", - заявили в музеї.

Ірландський мовник RTÉ назвав фігуру Макгрегора "однією з найбільш популярних" серед туристів. Люди виставляли в соцмережах велику кількість фото з бійцем UFC.

Батько бійця MMA, Тоні Макгрегор, представив воскову фігуру в серпні 2017 року.

Після вироку у цивільній справі про зґвалтування низка компаній заявила, що більше не зберігатиме продукти, пов’язані з Конором Макгрегором.

Компанія, яка зараз володіє віскі, співзасновником якої був боєць, заявила, що більше не використовуватиме його ім’я та образ для свого маркетингу.

Прессекретар компанії Proximo Spirits сказав, що компанія є 100-відсотковим власником Proper No. Twelve Irish Whisky з 2021 року.

Белфастський бар Filthy McNasty's заявив, що призупиняє продаж фірмового стауту McGregor's Forged, який запустили в грудні 2023 року.

У барі, на боці будівлі якого розміщено фреску, що рекламує бренд, повідомили, що наразі очікують видалення фрески.

Мережа пабів JD Wetherspoon також вилучила продукти, пов'язані з Макгрегором.