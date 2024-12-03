"В Усика психологія російського військового": ексчемпіон WBC дав прогноз на реванш з Фʼюрі

Про це Ділліан Вайт сказав у розмові з talkSport, повідомляє "Трибуна".

За словами Вайта, Ф'юрі досі здатен перемогти, адже "він просто більший".

"Ніколи не знаєш, чого від Тайсона очікувати, не знаєш, що він робить, що збирається робити. Він встає вранці й не знає, що буде робити в обід. Він може мати чудовий тренувальний табір, але у вечір бою щось перемкне. А в Усика психологія російського військового - виконувати своє завдання і рухатися вперед", - сказав британський боксер.

Протистояння Усика та Ф'юрі

18 травня Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів Тайсона Ф'юрі та став першим в історії боксером, який здобув усі чотири титули у надважкій вазі.

У червні українець відмовився від поясу IBF (Міжнародної боксерської федерації). На кону другого бою Усика і Фʼюрі стоятимуть пояси WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у суперважкій вазі, тому він не матиме статусу поєдинку за звання абсолютного чемпіона.

Реванш пройде 21 грудня на Kingdom Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).