З 07:00 до 21:00: Укренерго оприлюднило графіки вимкнення світла 3 грудня
У вівторок, 3 грудня, графіки вимкнення електроенергії в Україні діятимуть з 07:00 до 21:00. Застосовуватимуться одна та дві черги
Про це повідомляє Укренерго.
Так, час застосування і обсяг заходів обмеження для побутових зпоживачів будуть такими:
- 07:00 - 08:00 - одна черга відключень,
- 08:00 - 19:00 - дві черги відключень,
- 19:00 - 21:00 - одна черга відключень.
Тим часом для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть з 06:00 до 22:00.
Енергетики заявили, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки 28 листопада.
Водночас Укренерго попередило, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.
- У понеділок, 2 грудня, в Україні застосовують графіки погодинних вимкнень світла. Ситуація з енергопостачанням поліпшується, кількість годин обмеження поступово зменшується.
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