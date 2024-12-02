З 07:00 до 21:00: Укренерго оприлюднило графіки вимкнення світла 3 грудня

Про це повідомляє Укренерго.

Так, час застосування і обсяг заходів обмеження для побутових зпоживачів будуть такими:

07:00 - 08:00 - одна черга відключень,

08:00 - 19:00 - дві черги відключень,

19:00 - 21:00 - одна черга відключень.

Тим часом для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть з 06:00 до 22:00.

Енергетики заявили, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки 28 листопада.

Водночас Укренерго попередило, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.