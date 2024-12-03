Зараз європейські лідери гаряче дискутують, якою має бути архітектура безпеки у Європі, якщо Трамп виконає свою обіцянку і перекладе безпеку Європи винятково на плечі європейців. Тривогу європейців викликає і те, що насправді не так багато армій у Європі, які здатні воювати. Так само мало громадян, які після десятиріч комфортного життя мають волю і бажання брати до рук зброю і захищати свою свободу.

А тому політикам доведеться ухвалювати непопулярні рішення — як, наприклад, повернення до загального військового призову, яке вже дискутується у Франції та Німеччині, або скорочення соціальних програм, а натомість — підвищення військових видатків.

І от тут і постає питання: хто ж буде воювати за європейців? Більш-менш боєздатних армій у Європі не так багато. Це безумовно армія Великої Британії (хоч вона і не є членом ЄС), а також Франція. Безумовним лідером інвестицій у власну безпеку є Польща, яка з нинішніми темпами модернізації армії через кілька років матиме найпотужнішу сухопутну армію серед членів ЄС.

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Щодо решти європейських армій, то тут лишається одні питання… І от і виявляється, що українська армія та Україна, якщо буде включена у систему європейської безпеки, зможе стати одним із щитів, який захистить стару Європу від російської експансії. Звісно, не за просто так. А за гроші (українська армія має стати професійною), і за доступ до політичних рішень Євросоюзу.

Тому перспектива заміни американських солдатів та українських — це не "фантазія Трампа", і не лише бажання України. Сама логіка подій і спроможностей ЄС спонукатимуть європейців залучати Україну до нової архітектури європейської безпеки.

Цей процес підтримуватимуть і американці, і тому, що це обіцяв Трамп, і тому, що це точно збільшить відповідальність європейців за власну безпеку.

Днями на Заході навіть була висловлена позиція, що це може стати частиною торгів з Росією, — мовляв, коли на можливих "переговорах" Путін вимагатиме скорочення української армії, можна запропонувати, щоби ця українська армія просто перебувала на території ЄС — подалі від російських кордонів, але у разі нової війни, зможе швидко повернутися на батьківщину.

До речі, іншою країною яка отримає шанси на нову євроінтеграцію є Туреччина. Вона теж має боєздатну армію, тому при правильних дипломатичних підходах турецька євроінтеграція може отримати друге дихання.

Звісно, втягнення українців (та, можливо, навіть турків) у європейську систему безпеки може бути не сприйнято у деяких країнах ЄС. Але тут європейцям треба буде вибирати — або власні дуже непопулярні рішення, або запрошення до європейських структур тих, хто зможе їх захистити. Повторю — не за просто так. А за гроші та політичний вплив на долю усієї Європи.

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Про автора. Сергій Таран, політолог

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