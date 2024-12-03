Гендиректор Укрпошти Смілянський отримав нову посаду
Уряд на засіданні 3 грудня ухвалив рішення призначити гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського Урядовим уповноваженим із питань реформування митних органів
Про це повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук.
"На своєму засіданні 3 грудня Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про призначення Смілянського Ігоря Юхимовича Урядовим уповноваженим із питань реформування митних органів", - написав він.
За його словами, до нових обов'язків Смілянський стане з 4 грудня 2024 року. Він працюватиме на громадських засадах.
Ігор Смілянський очолює Укрпошту з 2016 року, має економічну освіту.
- Парламент на засіданні 19 вересня ухвалив у цілому законопроєкт про реформування Державної митної служби. Це структурний маяк МВФ.
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