Гендиректор Укрпошти Смілянський отримав нову посаду

Про це повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук.

"На своєму засіданні 3 грудня Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про призначення Смілянського Ігоря Юхимовича Урядовим уповноваженим із питань реформування митних органів", - написав він.

За його словами, до нових обов'язків Смілянський стане з 4 грудня 2024 року. Він працюватиме на громадських засадах.

Ігор Смілянський очолює Укрпошту з 2016 року, має економічну освіту.