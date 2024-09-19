Рада ухвалила в цілому законопроєкт про реформування митниці. Це структурний маяк МВФ

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Законопроєкт передбачає прозорий конкурс на посаду голови митної служби та переатестацію всіх працівників.

Так, документом передбачено проводити новий конкурс з відбору голови із залученням міжнародних організацій. Після набуття чинності законом відведено два місяці для формування конкурсної комісії, а далі буде оголошено конкурс.

"Надзвичайно важливо, що правила будуть прозорими, зрозумілими, що дасть змогу українцям, зокрема, військовим із досвідом митної служби, працювати в зовсім іншому органі, очищеному від некомпетентності та корупції. А це забезпечуватиме стабільний і надійний дохід у бюджет", – прокоментував реформування митниці нардеп від "Слуги Народу" Олександр Ковальчук.

За його словами, наступні законопроєкти, які вже готує профільний комітет, доповнюватимуть реформу тими змінами, завдяки яким правоохоронні органи краще розв'язуватимуть проблеми із корупцією на митниці, а сам митний орган – ефективніше наповнюватиме державний бюджет України.

Перезавантаження митниці – структурний маяк МВФ, який було додано до програми в червні цього року. Термін виконання – жовтень 2024-го.