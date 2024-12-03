Вийшов документальний фільм "Конвеєр помсти" про прикордонників-операторів БПЛА

Про це повідомили в телеграм-каналі ДПСУ.

Документальна стрічка "Конвеєр помсти" показує реальне життя прикордонників-операторів БПЛА на передовій.

За 10 місяців 2024 року пілоти підрозділу «Фенікс» зі складу бригади гвардії наступу "Помста"​⁠‪ уразили понад тисячу російських військових. Окрім цього знищили сотню одиниць бронетехніки та майже 200 гармат і мінометів. Зважаючи на високу ефективність підрозділу, саме на базі "Феніксу" командування ДПСУ вирішило створити першу комендатуру розвідувально-ударних авіаційних комплексів.

"Будні "Фенікса" більше нагадують роботу технологічного стартапу, аніж військового підрозділу. Окрім, власне, бойової роботи прикордонники створили та розвивають масштабну інфраструктуру, що забезпечує РУБАК усім необхідним для польотів. Створені окремі лабораторії, де сапери виготовляють боєприпаси під кожну бойову задачу, на 3D-принтерах друкують деталі для бортів та іншого обладнання. Облаштовані майстерні, де готують до польотів та ремонтують дрони, діють навчальні класи для пілотів", - зазначають в описі документалки.

Цей фільм покаже деталі з життя бійців, які зазвичай залишаються за кадром. Розповість про нестандартні рішення, які змушений був впровадити підрозділ, щоб досягнути високої результативності. А також глядачі побачать, наскільки небезпечною може бути робота пілотів БПЛА на передовій.