В Україні зняли перший художній серіал про прикордонників

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

1 жовтня стартував показ першого українського серіалу про захисників кордону "Прикордонники". Серіал, присвячений курсантам Національної академії Державної прикордонної служби України, створила команда "ДАЛІ БУДЕ ФІЛМЗ" спільно з телеканалом НТН.

Режисером проєкту став Олексій Єсаков, а сценарій написали Микола Куцик, Ярослав Стень, Богдан Гациляк та Кирило Тимченко. При створенні серіалу вони консультувалися з військовими та прикордонниками.

Фото: пресслужба ДПСУ

Фото: пресслужба ДПСУ

Ідея проєкту виникла під час візиту творчої групи в академію. Історія розпочинається напередодні повномасштабного вторгнення. Курсанти знайомляться зі своїм суворим наставником — героєм АТО Іваном Криницьким, який готує їх до можливих викликів.

Фото: пресслужба ДПСУ

Головну роль у серіалі виконав чинний військовий Володимир Ращук, який також був консультантом з військових питань.

Як поділився режисер, зйомки були фізично виснажливими, адже зимові сцени знімали влітку.

"Ми були натхненні важливістю проєкту", — зазначив Єсаков.

Фото: пресслужба ДПСУ

Цей проєкт став для нього особливим ще й тому, що в цей період у нього народився син.

"Дякую всім, хто брав участь у створенні цього проєкту. Ми вклали в нього душу і сподіваємось, що історія знайде відгук у серцях глядачів", — додав режисер.

