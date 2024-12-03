"Тисяча від Зеленського": українці подали через Дію понад 4 млн заявок за 3 дні

Про це повідомила перша віцепрем'єрка України, очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко.

Згідно з повідомленням, понад 2,5 млн заявок подали за першу добу, 1 млн заявок — за другу добу. При цьому 65% користувачів — жінки, 35% — чоловіки.

У відомстві нагадали, що з 4 грудня до програми долучається Укрпошта.

"Темпи подачі заявок від громадян на отримання допомоги від держави за програмою "Зимова єПідтримка" залишаються високими. Це свідчить про актуальність та своєчасність такої соціальної підтримки для українців. Завтра до програми долучається Укрпошта, тож допомогу від держави отримають люди старшого віку, люди з інвалідністю, частина з яких проживає у сільській місцевості та на прифронтових територіях", - зазначила Свириденко.

"Тисяча від Зеленського": що відомо

25 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував з грудня виплати 1 тис. грн кожному українцю. Пізніше в Мінекономіки повідомили, що для тих громадян, які не мають смартфона або Дії, розробляють механізм отримання виплат єПідтримки через відділення Укрпошти.

Кабмін на засіданні 15 листопада ухвалив порядок реалізації проєкту зимової підтримки українських родин, яка передбачає виплату 1 тис. грн.

Очільник Мінфіну Сергій Марченко 28 листопада заявив, що кошти, які підуть на виплату 1 тис. грн кожному українцю, сформували у Фонді соціального страхування на випадок безробіття як частину єдиного соціального внеску.

29 листопада Зеленського закликали переглянути програму "Зимова єПідтримка" й не роздавати по 1 тис. грн усім українцям. Відповідна петиція на сайті президента набрала необхідну для розгляду кількість підписів.

1 грудня з'явилася можливість подати заявку на отримання 1000 грн за програмою "Зимова єПідтримка" через портал "Дія". За перші 5 годин дії програми українці оформили понад мільйон заяв, а за добу – понад 2,5 млн.