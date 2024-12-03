Порушують закон про зброю: в Японії відкликали мечі з книжок про Гаррі Поттера

Про це пише The Guardian.

Поліція Японії заявила, що 86-сантиметровий меч з нержавіючої сталі, закріплений на дерев'яній табличці, що продається сотнями, порушує закон про контроль над вогнепальною зброєю та мечами. Тому повнорозмірні копії мечів, що продаються як сувеніри на популярній виставці про Гаррі Поттера в Токіо, були відкликані.

На сайті Warner Bros. зазначається, що сувенір є "справжнім відтворенням меча Ґодрика Ґрифіндора". Проте кінчик клинка виявився досить гострим, щоб поліція повідомила Warner Bros. у листопаді, що зберігання меча без спеціальної ліцензії є незаконним відповідно до закону Японії 1958 року про контроль над вогнепальною зброєю та мечами.

У період з травня 2023 року по квітень 2024 року було продано понад 350 копій мечів за $200 кожен, але поліція, схоже, тільки недавно дізналася про його потенційну незаконність.

Компанія просить покупців повернути меч і отримати повернення грошей у звʼязку з тим, що вона називає "проблемою поширення". Деякі мечі були доступні на онлайн-майданчиках в Японії, але були видалені.

У романі "Гаррі Поттер і Таємна кімната" розповідається, що вигаданому мечу 1000 років, і він був замовлений засновником школи чарівників Гоґвортс.

Жорсткі обмеження на поширення зброї сприяють підтримці рівня насильницьких злочинів в Японії на дуже низькому рівні. Щорічна кількість інцидентів зі стріляниною, в яких беруть участь якудза, рідко перевищує двозначні числа.