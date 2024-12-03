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Ми кандидати в ЄС, потрібно координувати з ним зовнішню політику, – нардеп Мережко про невизнання парламентських виборів у Грузії

Юлія Лаврук
3 грудня, 2024 вiвторок
18:30
Світ Олександр Мережко

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив, що Україна долучилась до заклику європейських держав не визнавати легітимність парламентських виборів у Грузії

Зміст

Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Мережко нагадав, що долучився до звернення голів комітетів закордонних справ низки європейських держав, де закликали не визнавати легітимність парламентських виборів у Грузії, тому що вони відбулися з суттєвими порушеннями.

"Я вважаю, що оскільки ми є кандидатами в ЄС, то у своїй зовнішній політиці ми повинні керуватися такими документами, як, зокрема, резолюція Європарламенту. Попри те, що це рекомендаційний документ, але все одно нам треба узгоджувати, координувати свою зовнішню політику з зовнішньою політикою Європейського Союзу", – додав Мережко.

Як у Грузії розгортається нова Революція

26 жовтня 2024 року в Грузії відбулися чергові парламентські вибори. Згідно з офіційним рішенням центрвиборчкому, на них нібито перемогла орієнтована на Росію правляча партія "Грузинська мрія". Депутати "Мрії" проголосували за проведення 14 грудня так званих виборів президента. Інавгурація новообраного президента в такому разі пройде 29 грудня, тобто в новий 2025 рік Грузія вже може увійти з новим президентом.

Опозиційні партії, президентка Саломе Зурабішвілі, а також країни Заходу результати виборів на користь "Мрії" не визнали.

Проте партія Іванішвілі вже висунула на посаду №1 в грузинській державі колишнього футболіста Михаїла Кавелашвілі, який не має вищої освіти й може нецензурно висловлюватися на публіці. Політологи називають спортсмена "ручною" кандидатурою Іванішвілі.

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При цьому партія 28 листопада "Мрія" оголосила про відмову від політичного курсу на входження до складу Європейського Союзу, а державні пропагандисти виступають у медіа з тезами про необхідність повернення до вивчення російської мови та культури.

Усе це супроводжується безперервними вуличними протестами, які жорстоко придушуються поліцейським спецназом, одначе організовуються знову й знову в найбільших містах. Найактивніше грузинська опозиція діє на вулиці останні чотири дні та чотири ночі, з 28 листопада.

Під час протесту в Тбілісі затримали одного з лідерів опозиційної коаліції "За зміни" Зураба Гірчі Джапарідзе. Загалом МВС країни оголосило про 224 затриманих

В ніч на 3 грудня у столиці Грузії та інших містах продовжились масштабні протести. Зокрема, на протест вийшли студенти професійних училищ, вони мали плакати з гаслами "Вперед до Європи" та "Ми обираємо європейський шлях".

Теги:
Новини
Україна
ЄС
вибори
Грузія
Європарламент
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