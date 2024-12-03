Ми кандидати в ЄС, потрібно координувати з ним зовнішню політику, – нардеп Мережко про невизнання парламентських виборів у Грузії

Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Мережко нагадав, що долучився до звернення голів комітетів закордонних справ низки європейських держав, де закликали не визнавати легітимність парламентських виборів у Грузії, тому що вони відбулися з суттєвими порушеннями.

"Я вважаю, що оскільки ми є кандидатами в ЄС, то у своїй зовнішній політиці ми повинні керуватися такими документами, як, зокрема, резолюція Європарламенту. Попри те, що це рекомендаційний документ, але все одно нам треба узгоджувати, координувати свою зовнішню політику з зовнішньою політикою Європейського Союзу", – додав Мережко.

Як у Грузії розгортається нова Революція

26 жовтня 2024 року в Грузії відбулися чергові парламентські вибори. Згідно з офіційним рішенням центрвиборчкому, на них нібито перемогла орієнтована на Росію правляча партія "Грузинська мрія". Депутати "Мрії" проголосували за проведення 14 грудня так званих виборів президента. Інавгурація новообраного президента в такому разі пройде 29 грудня, тобто в новий 2025 рік Грузія вже може увійти з новим президентом.