Росіяни залучають раніше засуджених жінок до штурмів на сході, - ОСУВ "Хортиця"

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в етері телемарафону.

"Ворог підтягує резерви, які були в нього на інших напрямках, і російське військове командування вимушене застосовувати значну частину своїх стратегічних резервів, яке воно накопичило протягом цього року, для захоплення територій на Курахівському, Времівському, Покровському напрямках. Безліміту можливостей в армії РФ, звісно, немає, а резерви він підтягує, в тому числі броньовану техніку, особовий склад для підтримки штурмових дій", - розповів він.

За словами Волошина, у лавах армії РФ помітили нових мобілізованих солдатів та колишніх увʼязнених.

"А останнім часом, і в нас є інформація, що у штурмових діях залучені жінки в російській армії. Це колишні засуджені із загонів "Шторм" - саме ці загони формуються із колишніх засуджених", - сказав речник, стверджуючи, що російські вʼязниці майже порожні через масову мобілізацію.

Також Волошин додав: за словами деяких полонених, від оголошення вироку в РФ до полону в Україні у них минало менше місяця.