Ми на межі великого скандалу: Згурець про закупівлю озброєння для ЗСУ через ДПСУ

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ми впродовж декількох днів вивчаємо цю історію. Таке враження, що ми на межі великого скандалу з можливістю закупівлі озброєння для ЗСУ через Державну прикордонну службу. Тому що йдеться про 23 млрд грн, які мають бути скеровані до ДПСУ, щоб начебто закупити боєприпаси для передачі ЗСУ. Я говорю, що це скандальні речі, бо з огляду на законодавство ми не можемо говорити про обсяги цього контракту чи контрактів, хто їх буде виконувати. Але спробую сказати "езоповою мовою". Це розпорядження Кабміну з'явилося 29 листопада буквально через два дні після того, як керівник ДПСУ 27 листопада отримав пропозицію від однієї посередницької фірми, що можна закупити ці боєприпаси через ДПСУ, а потім передати їх ЗСУ", - прокоментував Сергій Згурець.

За його словами, йдеться про нові боєприпаси різних калібрів, а обсяги, які задекларовані, перевищують можливості тих європейських заводів, де ці боєприпаси мають бути начебто виготовлені. Ба більше, передбачається 100% передплата за все замовлення, а це ситуація дивна, бо, коли мова про боєприпаси, які вже є на складах, то не йдеться про повну передплату, а щонайменше половину від суми.

"Ми дивилися на ціни цих боєприпасів, які на 5% або щонайменше 8% вищі, ніж середньоринкові, звісно, якщо взагалі можна говорити про середньоринкові ціни в таких умовах. Але це все здійснюється в обхід Міністерства оборони, в якому є Агенція оборонних закупівель, а створювалася вона для того, аби укладати контракти з постачальниками, мінімізувати витрати, контролювати наявність цих боєприпасів на складах виробників або у посередників. Однак це робиться в обхід Агенції закупівель на підставі лише одного листа від керівника ДПСУ", - зауважив військовий експерт.

На його думку, в цій ситуації є декілька ризиків. По-перше, це стосується обсягів, бо нові боєприпаси не можуть бути виготовлені в таких обсягах. По-друге, ціна є вищою. Третє – закупівлі здійснюються чомусь не через Державну агенцію закупівлі МОУ, а через польську посередницьку фірму.

"Боюсь, щоб ми знову не вступили у нову "альфу", коли через Польщу нам намагалися постачати міни до боєприпасів, а замість цього маємо скандал і не поставлені боєприпаси. Думаю, це розпорядження Кабміну потребує дуже великої уваги з боку експертного середовища, розуміючи всі ризики розголошення інформації, що стосуються цих контрактів. Але повторюсь, є досить серйозні сумніви у можливості виконання цього контракту і використання державних коштів, які начебто будуть скеровані на боєприпаси. Ми до цієї теми будемо повертатися в межах можливостей нашого законодавства, також має бути публічний розголос цієї історії", - резюмував Згурець.



29 листопада Кабінет міністрів України ухвалив рішення спрямувати 150 млн грн на закупівлю зброї та техніки для Головного управління розвідки Міністерства оборони.





