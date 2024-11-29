Уряд виділив 150 млн грн на закупівлю зброї та техніки для ГУР

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Це кошти, отримані держпідприємством "Український інститут інтелектуальної власності" за дії, повʼязані з охороною прав на обʼєкти інтелектуальної власності.

"Враховуючи потреби Сил оборони в коштах, у вересні цього року Верховна Рада дозволила перерахувати невикористані держпідприємством кошти, які надійшли на його рахунки у попередні роки в рамках виконання ним функцій Національного органу інтелектуальної власності", – йдеться в повідомленні.

Відповідно до рішення уряду кошти мають бути перераховані до 1 грудня 2024 року.