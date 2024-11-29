Уряд виділив 150 млн грн на закупівлю зброї та техніки для ГУР
Кабінет міністрів України ухвалив рішення спрямувати 150 млн грн на закупівлю зброї та техніки для Головного управління розвідки Міністерства оборони
Про це повідомляє Міністерство економіки України.
Це кошти, отримані держпідприємством "Український інститут інтелектуальної власності" за дії, повʼязані з охороною прав на обʼєкти інтелектуальної власності.
"Враховуючи потреби Сил оборони в коштах, у вересні цього року Верховна Рада дозволила перерахувати невикористані держпідприємством кошти, які надійшли на його рахунки у попередні роки в рамках виконання ним функцій Національного органу інтелектуальної власності", – йдеться в повідомленні.
Відповідно до рішення уряду кошти мають бути перераховані до 1 грудня 2024 року.
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