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Конституційний суд Грузії не взяв до розгляду позови президентки й опозиції про скасування результатів виборів

Дар'я Куркіна
3 грудня, 2024 вiвторок
15:44
Світ Грузія протести

У Грузії конституційний суд не прийняв до розгляду позови опозиції та президентки Саломе Зурабішвілі про скасування результатів парламентських виборів 26 жовтня, на яких за результатами ЦВК перемогла правляча партія "Грузинська мрія"

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Про це повідомляє SOVA.

"Конституційні позови №1848 і №1849 не повинні прийматися до розгляду по суті", - йдеться в тексті постанови.

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Також зазначається, що це рішення є остаточним і воно не підлягає оскарженню чи розгляду. Його ухвалив пленум сімох суддів.

Вибори в Грузії 26 жовтня 2024 року: що відомо

У суботу, 26 жовтня 2024 року, в Грузії відбулося голосування на виборах до парламенту. Центрвиборчком країни визнав переможцем керівну проросійську партію "Грузинська мрія" (54%), що побудувала свою кампанію на відмові від членства в ЄС і НАТО, які буцімто загрожують Грузії війною. На "підтвердження" білборди та відеоматеріали "Мрії" містили кадри зруйнованих українських міст.

З-поміж лідерів іноземних держав та урядів чинну грузинську владу привітали з "перемогою" поки що лише Віктор Орбан (Угорщина), Нікол Пашинян (Вірменія) та Ільхам Алієв (Азербайджан).

Водночас тодішній президент Європейської ради Шарль Мішель відреагував на оприлюднений 27 жовтня звіт спостерігачів з ЄС, що 26 жовтня вивчали перебіг голосування на  виборах у Грузії. Зокрема, він закликав ЦВК Грузії розслідувати та виправити порушення під час підрахунку голосів.

Президентка країни Саломе Зурабішвілі ввечері 27 жовтня виступила зі зверненням, у якому наголосила на "тотальній фальсифікації та конфіскації голосів".

Увечері 28 жовтня у столиці Грузії розпочалися протести після оприлюднення результатів парламентських виборів. Близько 15 тис. осіб вийшли до будівлі парламенту в центрі міста.

Прокуратура Грузії 30 жовтня розпочала розслідування за фактом імовірної фальсифікації парламентських виборів з ознаками злочину. У межах слідства президентку Зурабішвілі викликали на допит, проте вона відмовилася. Наступного дня стало відомо, що прокуратура розслідує 47 справ за фактами ймовірних злочинів, скоєних у передвиборчий період і в день виборів. Зокрема, правоохоронці затримали двох людей за підозрою у вкиданні бюлетенів.

Опозиційні партії Грузії анонсували проведення другої акції протесту проти визнання результатів парламентських виборів. Експерт-міжнародник, учасник акції протесту у Грузії Гіоргій Іналішвілі розповів про акцію протестів у Грузії, яка зібралася 4 листопада. 

Згодом апеляційний суд Грузії скасував рішення щодо анулювання результатів голосування на кількох дільницях. 

7 листопада апеляційний суд Грузії скасував рішення судді щодо анулювання результатів голосування на кількох дільницях через порушення таємниці голосування на виборах до парламенту.

Депутати опозиційних коаліцій у Грузії відмовились від своїх мандатів на знак протесту проти результатів парламентських виборів.

18 листопада Саломе Зурабішвілі заявила, що подасть позов до Конституційного суду країни через результати парламентських виборів.

28 листопада парламент Грузії затвердив новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Іраклієм Кобахідзе.

28 листопада Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій засудив парламентські вибори 26 жовтня в Грузії та закликав провести їх повторно.

Теги:
Новини
вибори
Грузія
політика
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