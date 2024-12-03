Чим цінний досвід Грузії для України
Я щиро хочу, щоб українці теж вивчили цей урок та не повелись на голубів миру з подвійним дном на повоєнних виборах та після відновлення політичного процесу в Україні
Грузія має сумний досвід однієї війни, яка переростає в інший вимір — політичної окупації, повільного загарбання через мʼяку силу влади спочатку приховано проросійськими силами, які згодом стали відверто антизахідними, маніпуляцій та відсутності в державі системи стримування олігарха-монополіста.
Але найбільша загроза від втрати відчуття безпеки та гідності. Грузини травмовані війною з Росією, бо вони не лише її не виграли, а і були в певний спосіб звинуваченими в її причинах як ворогами, так і партнерами. Вони програли наративи про війну 2008 року, а агресор не був навіть усно засудженим за злочин агресії.
Саме це змушувало виборців боятись війни та вірити проросійським популістам, які ховались за гаслами миру. До речі, і у нас проросійська риторика міксувалась з тезами про дружбу, співробітництво та пошук компромісів з росіянами.
Маятник історії складно передбачити. Але я сподіваюсь, що вільні громадяни, користуючись своїм правом на мирний протест, не дадуть себе окупувати.
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Я щиро бажаю грузинам перемоги в боротьбі за проєвропейське майбутнє.
Я щиро хочу, щоб українці теж вивчили цей урок та не повелись на голубів миру з подвійним дном на повоєнних виборах та після відновлення політичного процесу в Україні. Демократії не воюють між собою, але їм потрібно себе захищати.
Травма війни — не лише ментальна, а і політична, і її упередження допоможе вистояти на наступному етапі нашого становлення.
Грузія повинна бути вільною.
Про авторку. Ольга Айвазовська, голова правління Глобальної мережі національних спостерігачів за виборами (GNDEM)
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