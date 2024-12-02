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"Тимчасова поступка" ТОТ України може стати варіантом швидкого закінчення війни, - Столтенберг

Катерина Єсікова
2 грудня, 2024 понедiлок
15:43
Війна з Росією НАТО, Єнс Столтенберг

Колишній генеральний секретар НАТО і майбутній голова Мюнхенської безпекової конференції Єнс Столтенберг вважає, що "тимчасова поступка" окупованими територіями України може бути варіантом швидкого закінчення війни

Зміст

Про це він заявив в інтерв'ю Table Briefings, передає LB.ua.

Так, дипломат наголосив на важливості отримання Україною гарантій безпеки в обмін на тимчасові територіальні поступки. На його думку, це можуть бути гарантії у вигляді членства у НАТО або інші варіанти озброєння і підтримки України. 

"Якщо припинення вогню означатиме, що Росія продовжить контролювати всі окуповані території, це не означає, що Україна віддасть свої території назавжди", - заявив Столтенберг.

  • Напередодні Столтенберг заявив, що навіть попри окуповані території, Україну можуть прийняти в НАТО: на порядку денному залишається розв'язання проблеми застосування статті про колективну оборону.
Теги:
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Світ
Україна
окуповані території
Єнс Столтенберг
НАТО
Світ про Україну
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