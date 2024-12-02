"Тимчасова поступка" ТОТ України може стати варіантом швидкого закінчення війни, - Столтенберг

Про це він заявив в інтерв'ю Table Briefings, передає LB.ua.

Так, дипломат наголосив на важливості отримання Україною гарантій безпеки в обмін на тимчасові територіальні поступки. На його думку, це можуть бути гарантії у вигляді членства у НАТО або інші варіанти озброєння і підтримки України.

"Якщо припинення вогню означатиме, що Росія продовжить контролювати всі окуповані території, це не означає, що Україна віддасть свої території назавжди", - заявив Столтенберг.