"Тимчасова поступка" ТОТ України може стати варіантом швидкого закінчення війни, - Столтенберг
Колишній генеральний секретар НАТО і майбутній голова Мюнхенської безпекової конференції Єнс Столтенберг вважає, що "тимчасова поступка" окупованими територіями України може бути варіантом швидкого закінчення війни
Про це він заявив в інтерв'ю Table Briefings, передає LB.ua.
Так, дипломат наголосив на важливості отримання Україною гарантій безпеки в обмін на тимчасові територіальні поступки. На його думку, це можуть бути гарантії у вигляді членства у НАТО або інші варіанти озброєння і підтримки України.
"Якщо припинення вогню означатиме, що Росія продовжить контролювати всі окуповані території, це не означає, що Україна віддасть свої території назавжди", - заявив Столтенберг.
- Напередодні Столтенберг заявив, що навіть попри окуповані території, Україну можуть прийняти в НАТО: на порядку денному залишається розв'язання проблеми застосування статті про колективну оборону.
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