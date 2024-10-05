"Коли є воля, є способи знайти рішення": Столтенберг вважає, що Україна може стати членом НАТО попри окуповані території
Ексгенсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що навіть попри окуповані території, Україну можуть прийняти в НАТО: на порядку денному залишається розв'язання проблеми застосування статті про колективну оборону
Про це він сказав FT.
Столтенберг нагадав, що раніше США та Німеччина виступили проти надання Україні членства в НАТО, оскільки вони вважають, що зважаючи на п'яту статтю про колективну оборону, це означатиме миттєву війну з Росією. Втім, на думку ексгенсека, є способи розв'язати цю проблему, окресливши межу, яка не обов'язково має бути міжнародно визнаним кордоном.
"Знову ж таки, завжди дуже небезпечно порівнювати, тому що жодні паралелі не є на 100% правильними, але Сполучені Штати мають гарантії безпеки для Японії. Але вони не поширюються на Курильські острови, які Японія вважає японською територією, контрольованою Росією", - сказав він.
Також Столтенберг навів як приклад Західну Німеччину, яка розглядала Східну Німеччину як частину великої Німеччини, але НАТО захищало лише Західну Німеччину.
"Коли є воля, є способи знайти рішення. Але вам потрібна лінія, яка визначає, де застосовується стаття 5, і Україна повинна контролювати всю територію до цього кордону", - підсумував політик.
- 30 вересня Столтенберг заявив, що лише союзники по НАТО вирішуватимуть, чи можна запросити Україну до Альянсу з тимчасово окупованими Росією територіями.
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