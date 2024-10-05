"Коли є воля, є способи знайти рішення": Столтенберг вважає, що Україна може стати членом НАТО попри окуповані території

Про це він сказав FT.

Столтенберг нагадав, що раніше США та Німеччина виступили проти надання Україні членства в НАТО, оскільки вони вважають, що зважаючи на п'яту статтю про колективну оборону, це означатиме миттєву війну з Росією. Втім, на думку ексгенсека, є способи розв'язати цю проблему, окресливши межу, яка не обов'язково має бути міжнародно визнаним кордоном.

"Знову ж таки, завжди дуже небезпечно порівнювати, тому що жодні паралелі не є на 100% правильними, але Сполучені Штати мають гарантії безпеки для Японії. Але вони не поширюються на Курильські острови, які Японія вважає японською територією, контрольованою Росією", - сказав він.

Також Столтенберг навів як приклад Західну Німеччину, яка розглядала Східну Німеччину як частину великої Німеччини, але НАТО захищало лише Західну Німеччину.

"Коли є воля, є способи знайти рішення. Але вам потрібна лінія, яка визначає, де застосовується стаття 5, і Україна повинна контролювати всю територію до цього кордону", - підсумував політик.

30 вересня Столтенберг заявив, що лише союзники по НАТО вирішуватимуть, чи можна запросити Україну до Альянсу з тимчасово окупованими Росією територіями.



