Столтенберг висловився щодо можливості вступу України в НАТО до повернення під контроль усіх територій
Лише союзники по НАТО вирішуватимуть, чи можна запросити Україну до Альянсу з тимчасово окупованими Росією територіями
Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
"Союзники по НАТО мають вирішувати, як саме членство має застосовуватися або працювати для України, і ми всі це усвідомлюємо. Звісно, якщо говоримо, що єдиний спосіб для України стати членом - це закінчення війни й повний контроль над усією українською територією, тоді даємо президенту Путіну всі стимули просто знайти спосіб продовжувати війну. Але мій головний меседж у тому, що гарантії безпеки НАТО є шляхом забезпечення тривалого й справедливого миру для України", - заявив він.
Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи може Україна набути членства без частини територій, Столтенберг сказав: "Що ж, це вирішують союзники по НАТО. Маємо можливість вирішувати, якщо ми цього хочемо".
"Тож знов-таки, я вважаю, що це може бути способом гарантувати, що коли між Росією та Україною буде досягнуто певної угоди, що на цьому це припиниться. І знову Україна сама вирішуватиме, що прийнятно. Звісно, союзники по НАТО вирішують, чи можуть гарантії статті 5 застосовуватися до частин української території", - додав він.
- У листопаді минулого року ексгенсек НАТО Расмуссен висунув пропозицію щодо приєднання України до Альянсу без окупованих Росією територій.
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