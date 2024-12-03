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Увʼязненого за звинуваченнями у зґвалтуванні Гарві Вайнштейна перевели до лікарні

Дар'я Тарасова
3 грудня, 2024 вiвторок
16:04
Культура Гарві Вайнштейн

Голлівудського продюсера, колишнього голову Miramax Гарві Вайнштейна після отримання результатів аналізу крові повернули до лікарні Белв'ю

Зміст

Про це пише Variety.

72-річного американського продюсера Гарві Вайнштейна утримують на острові-в'язниці Райкерс, поки він очікує повторного розгляду справи за звинуваченнями у зґвалтуванні. Раніше у нього діагностували лейкемію, діабет та безліч інших захворювань, включаючи ішемічну хворобу серця та апное уві сні.

Минулого тижня його адвокати подали позов на суму $5 млн проти міста Нью-Йорк, стверджуючи, що він зіткнувся з жахливими та нелюдськими умовами на острові Райкерс, через що його здоров’я різко погіршилося до такої міри, що він боявся за своє життя.

У понеділок адвокат Імран Ансарі сказав, що Вайнштейн потребує "невідкладного лікування" і, як очікується, залишиться в Белвʼю, поки його стан не стабілізується.

"Позбавлення його догляду є не лише медичною помилкою, але й порушенням його конституційних прав", — наголосив Ансарі.

Минулого тижня федеральний суддя погрожував призначити контрольного уповноваженого, щоб взяти під контроль острів Райкерс, виявивши "надзвичайно високий" рівень насильства в закладі. Суддя Лаура Тейлор Свейн назвала численні бійки, поранення ножем і напади на охоронців, а також погану підготовку та нагляд за персоналом в'язниці.

Раніше Ансарі порівнював установу з "ГУЛАГом, де з в’язнями поводяться як з тваринами". Він сказав, що під час свого останнього візиту туди він виявив, що одяг Вайнштейна не прали тижнями, він був забризканий кров’ю, можливо, з крапельниці. Він стверджував, що Вайнштейн не отримував певних ліків і був позбавлений доступу до компетентної медичної допомоги.

Що відомо про справу Гарві Вайнштейна

24 лютого 2020 року Вайнштейна визнали винним у зґвалтуваннях першого та третього ступеня та засудили до 23 років позбавлення волі.

У липні 2021 року Вайнштейна перевезли з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, де на нього чекав новий суд щодо сексуальних злочинів. 8 червня британська прокуратура висунула звинувачення проти експродюсера у нападі на жінку в Лондоні 1996 року. 

11 жовтня 2022 року в Лос-Анджелесі розпочався суд над Гарві Вайнштейном, на якому ув’язненому експродюсеру висунули ще 11 звинувачень у сексуальному насильстві, за що йому загрожує ще 140 років за ґратами

У листопаді дружина губернатора Каліфорнії Сібель Ньюсом звинуватила продюсера Гарві Вайнштейна в зґвалтуванні. Адвокат Вайнштейна заявив, що жінки, які багато років тому погодилися на сексуальні стосунки з продюсером, тепер соромляться і "брешуть про те, що сталося насправді"

У грудні 2022 року Вайнштейна визнали винним у ще одному зґвалтуванні. Прокурори вимагали 24 роки увʼязнення.

Після скасування голлівудському продюсеру Гарві Вайнштейну вироку в справі про зґвалтування його перевели до лікарні в Нью-Йорку, де виявили "багато проблем" зі здоровʼям.

9 вересня ув'язненому в США продюсеру Гарві Вайнштейну терміново провели операцію на серці.

Наприкінці вересня ще одна жінка висунула звинувачення в сексуальних домаганнях проти Гарві Вайнштейна.

Наприкінці жовтня джерела повідомляли, що в опального глави Miramax діагностували форму раку кісткового мозку.

Теги:
Новини
Світ
Кримінал
США
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